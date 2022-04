Activision reduceert bestandsgrootte van Call of Duty: Warzone en Modern Warfare

Activision heeft de installatiegrootte van Call of Duty: Warzone en Modern Warfare verminderd. Na het installeren van een grote update die dinsdag verschijnt, moeten de games samen ruim 30GB minder ruimte in beslag nemen.

In een blog schrijft de ontwikkelaar dat de installatiegrootte voor de twee games op alle platformen is geoptimaliseerd. Hiervoor moeten spelers wel eerst een grote update downloaden van ruim 50GB, maar na het toepassen daarvan wordt de uiteindelijke installatiegrootte van de games verminderd. Van een losse installatie van Warzone gaat minimaal 10GB af en bij een gecombineerde installatie van Warzone en Modern Warfare, is dat ruim 30GB.

Het verkleinen van de installatiegrootte van de games is onderdeel van de Season Two Reloaded-update die dinsdag live gaat. De update bevat naast de optimalisatie ook nieuwe content zoals wapens en multiplayer maps. Ook Call of Duty: Black Ops Cold War krijgt de Season Two Reloaded-update. Voor deze game is er geen vermindering van de installatiegrootte.

Platform Ruimtebesparing

Alleen Warzone Ruimtebesparing

Warzone + Modern Warfare Grootte van update PlayStation 4 en 5 10,9GB 30,6GB 52GB Xbox One en Series X/S 14,2GB 33,6GB 57,8GB Pc 11,8GB 30,6GB 52,4GB (Warzone)

133,6GB (Warzone en MW)

Call of Duty: Warzone en Modern Warfare namen na release steeds meer opslagruimte in beslag. Als spelers zowel Call of Duty: Warzone als Modern Warfare installeerden, ging de bestandsgrootte over de 250GB. Dit zorgde er op consoles met een opslagcapaciteit van 500GB voor dat bij grote updates gamemodi verwijderd moesten worden om de game te kunnen updaten.