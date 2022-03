Activision: CoD Warzone en Cold War passen wellicht niet meer op PS4 met 500GB

Activision waarschuwt dat de volledige versies van Modern Warfare, Warzone en Black Ops Cold War met alle modi en geïnstalleerde packs te veel opslagruimte kunnen vergen voor de PS4 met 500GB. Wellicht moeten gebruikers ongebruikte content verwijderen.

Activision zegt op zijn eigen blog dat spelers die deze games geïnstalleerd hebben op een PlayStation 4 met een standaard harde schijf van 500GB wellicht ruimte moeten maken. De uitgever raadt aan dat deze spelers bepaalde ongebruikte content moeten verwijderen om de donderdag uit te brengen patch voor het tweede seizoen voor Warzone te kunnen downloaden en installeren. Activision geeft nadere aanwijzingen welke content het beste verwijderd kan worden. Het bedrijf onderstreept dat spelers met potentiële opslagproblemen ervoor kunnen kiezen om de Warzone-download niet binnen te halen in het geval ze alleen de vorig jaar uitgebrachte Call of Duty-game Black Ops Cold War spelen.

Er wordt al langer geklaagd over de steeds verder oplopende opslagruimte die de recente Call of Duty-games vergen, wat met name aanzienlijk oploopt door de verschillende updates. Ook op de pc is dit een probleem. Activision bracht vorig jaar nog een Modern Warfare-patch voor de pc uit om iets aan deze problemen te doen. Die patch maakte het mogelijk verschillende gamemodi te verwijderen, zodat de gehele game-installatie kleiner is te maken. Zo kan de campagne verwijderd worden als spelers alleen in Warzone geïnteresseerd zijn, de battleroyalemodus van Modern Warzone. De opslagruimte van alleen al het in 2019 uitgebrachte Modern Warfare zat in oktober vorig jaar al op 250GB, terwijl Activision een jaar eerder nog zei dat spelers 175GB aan vrije opslagruimte moesten aanhouden.

Wat sommige spelers ook een doorn in het oog is, is de vereiste schijfruimte die vrijgehouden moet worden voor een patch die slechts een fractie van die ruimte inneemt. Een redacteur van Eurogamer meldt dat hij de patch voor het tweede seizoen al heeft gedownload op zijn PS5. Die patch neemt 17GB in beslag, maar de patch was pas te downloaden als de ssd in zijn PS5 107GB aan vrije ruimte had. Dat betekende in zijn geval dat hij eerst games moest verwijderen om de download te kunnen starten.

Het tweede seizoen lijkt onder meer zombies te gaan introduceren in Warzone. Voor Black Ops Cold War is dat in ieder geval zeker, in de vorm van de nieuwe Outbreak-modus die zombiegevechten op zeer grote schaal belooft. Verder krijgt Black Ops Cold War nieuwe multiplayermodi en verschillende nieuwe multiplayerspeelvelden, aangevuld met nieuwe operators, wapens en voertuigen.