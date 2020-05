Call of Duty: Warzone heeft meer dan 60 miljoen spelers

Warzone heeft de grens van 60 miljoen spelers gepasseerd. Het battle-royaleonderdeel van Call of Duty: Modern Warfare is ongeveer twee maanden geleden uitgebracht en het aantal spelers groeit nog altijd.

Activision maakte het aantal bekend tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van de afgelopen drie maanden. Het bedrijf vergelijkt het in oktober vorig jaar uitgebrachte Call of Duty: Modern Warfare met alle eerdere Call of Duty-titels en stelt dat Modern Warfare wat het aantal spelers en verkochte exemplaren betreft het beste scoort op dit moment in de tijd, een half jaar na de release.

Volgens Activision waren er met name in maart flinke leveringen te zien, wat de uitgever mede verklaart door de coronacrisis. Daarnaast stelt het bedrijf dat ook upgrades vanuit het gratis te spelen Warzone een bijdrage leverden. Dat betreft spelers die besluiten om niet alleen het gratis Warzone te blijven spelen, maar ook het volledige Call of Duty: Modern Warfare aanschaffen. Zaken als wapenvorderingen, rangen en de Battle Pass worden gedeeld tussen het basisspel en Warzone.

Als het afgelopen eerste kwartaal van Modern Warfare wordt vergeleken met eerste kwartaal van 2019 van Black Ops 4, dan was er sprake van meer dan een verdubbeling van de in-game net bookings. De term net bookings staat voor het nettoaantal producten en diensten die tijdens een periode digitaal of fysiek zijn verkocht, waaronder licentie-inkomsten, merchandise, in-game advertenties. In dit geval gaat het om de in-game net bookings, dus de digitale aanschaf van bijvoorbeeld in-gamegeld, skins of de Battle Pass.

Warzone groeit nog altijd flink door, al gaat dat niet meer zo hard als voorheen. Het gratis te spelen battle-royaleonderdeel kwam op 10 maart uit en had na 24 uur al een spelersgroep van zes miljoen spelers aangetrokken. Dat aantal zat na drie dagen al op vijftien miljoen en ongeveer een maand na de release werd de grens van vijftig miljoen doorbroken. Om het huidige aantal van ruim 60 miljoen spelers te halen was een kleine maand nodig.

Activision Blizzard haalde gezamenlijk in het eerste kwartaal een omzet van 1,79 miljard dollar, een kleine daling ten opzichte van de 1,83 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De winst steeg wel en kwam uit op 505 miljoen dollar. Dat was in de eerste drie maanden van 2019 nog 447 miljoen dollar.