CoD: Warzone krijgt tweetrapsauthenticatie voor nieuwe pc-spelers

Ontwikkelaar Infinity Ward heeft tweetrapsauthenticatie in het leven geroepen voor nieuwe pc-spelers van Warzone. Het is een maatregel die alleen geldt voor nieuwe pc-spelers die het battle-royaleonderdeel van Call of Duty: Modern Warfare gratis spelen.

Het gaat om een aanvullende authenticatie via sms, die boven op het inloggen via launcher Battle.net zal komen. Infinity Ward presenteert het als een extra beveiligingslaag voor spelers. De maatregel lijkt niet te gelden voor bestaande pc-spelers die Call of Duty: Warzone al een tijdje gratis spelen en dus het basisspel Call of Duty: Modern Warfare niet in bezit hebben.

Waarschijnlijk is dit een nieuwe maatregel die de maker van het spel inzet in de hoop het aantal cheaters en hackers terug te dringen. Nog altijd is dit een relatief groot probleem in Warzone, dat met name wordt toegeschreven aan pc-spelers. Om dit probleem in te dammen, besloot Infinity Ward eerder al om spelers die van cheaten worden verdacht, bij elkaar in een aparte lobby te zetten. Of de huidige introductie van tweestapsauthenticatie gaat helpen, is maar de vraag, omdat het dus niet lijkt te gelden voor spelers die het spel al spelen en dat zijn er inmiddels al meer dan 60 miljoen.

Uitgever Activision en ontwikkelaar Infinity Ward gaan door met het proberen van nieuwe gamemodi. De makers hebben in het verleden nogal eens modi aangepast, verwijderd of ze later weer teruggebracht. Inmiddels is de reguliere battle-royalesolomodus ingeruild voor de zogeheten Stimulus Solos-modus. In feite gaat het om dezelfde modus, met als wijziging dat spelers die het loodje leggen en genoeg geld op zak hadden, automatisch terug kunnen keren op het slagveld. De Gulag, het een-tegen-eengevecht tussen gevelde spelers dat hen de kans geeft om een respawn te verdienen, is niet meer aanwezig in deze modus.