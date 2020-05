Sony presenteert 200 euro kostende oortjes met noisecancelling voor sporten

De Japanse elektronicamaker Sony heeft draadloze oortjes met noisecancelling gepresenteerd voor sporten. De oortjes zijn waterbestending met een ip55-rating en hebben een accuduur van negen uur.

Het meegeleverde doosje biedt nog eens een volledige oplaadbeurt, waardoor de accuduur op 18 uur uitkomt met noisecancelling aan. Zonder ruisonderdrukking komen de oortjes en het doosje samen tot 26 uur, meldt Sony. De productpagina meldt dat het gaat om 'digitale' en 'draadloze' noisecancelling.

Behalve ruisonderdrukking is er een modus om geluid juist wel door te laten, zodat gebruikers bijvoorbeeld tijdens het hardlopen naderend verkeer kunnen horen. Die modus is per locatie in te stellen via een app, maar kan zich ook automatisch aanpassen op basis van de locatie en sensordata.

Meer specificaties zijn momenteel nog onbekend. De oortjes komen in juli uit en kosten bij release 200 euro, zo laat Sony weten.