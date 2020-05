Anandtech: scherm OnePlus 8 Pro verbruikt 200mW meer op 120Hz

Het scherm van de OnePlus 8 Pro verbruikt 200mW meer op 120Hz dan op 60Hz. Dat blijkt uit testen van Anandtech. Daarmee is volgens de site het stroomverbruik van het scherm niet veel beter of minder dan die van andere telefoons met 120Hz-schermen.

Het stroomverbruik van 120Hz op 1440p komt uit op 671mW bij de weergave van een zwart scherm in vliegtuigmodus, schrijft Anandtech. Op 60Hz is dat 464mW. De verschillen tussen beide resoluties is dan weer vrijwel verwaarloosbaar. De OnePlus 8 Pro kan 120Hz weergeven op de volledige 1440p-resolutie van het scherm.

Het scherm is afkomstig van Samsung. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft zelf met de Galaxy S20-serie telefoons met 1440p-schermen met 120Hz-mogelijkheid, maar de S20 heeft volgens de site een enkele mipi-lane naar de displaydriver, terwijl OnePlus een dubbele heeft ingebouwd; die enkele lane is de bottleneck waardoor 120Hz op 1440p niet mogelijk is op de S20-telefoons.

OnePlus bracht zijn 8 Pro onlangs uit. Het display is veelbesproken, onder meer door de groene tint en de 'black crush'-problemen. Tweakers publiceerde onlangs zijn review van de OnePlus 8-telefoons.