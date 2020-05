OnePlus 8

OnePlus 8 Pro Samengevat De OnePlus 8 is een vlotte en stevige smartphone met aanzienlijke specificaties, 5g een afgerond scherm en een hoge maximale helderheid. De software is fijn, de accuduur is flink verbeterd ten opzichte van zijn voorganger en hij is verkrijgbaar met meer geheugen. De camera is ook iets beter, maar blijft een verbeterpunt ten opzichte van vooral duurdere toestellen. Pluspunten Snelle en prettige software

Goed verbeterde accuduur

Fijn scherm met 90Hz-verversingssnelheid Minpunten Matige ultragroothoekcamera en afwezige telelens Eindoordeel Getest OnePlus 8 (8GB ram) 128GB Zwart Prijs bij publicatie: € 699,- Vanaf € 699,- Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (4) Samengevat De OnePlus 8 Pro is een stevige stap vooruit ten opzichte van zijn voorganger, zowel in prijs als in features. Hij is stevig, heeft 5g en werkt vlot. Ook de software is erg fijn en de accuduur is verbeterd, ondanks de hogere schermverversingssnelheid van 120Hz. De camera is eveneens een mooie sprong voorwaarts, maar dat verwachten we ook voor deze prijs. Pluspunten Snelle en prettige software

Prima accuduur

Fijn scherm met 120Hz-verversingssnelheid

Camera sterk verbeterd

Snel draadloos laden Minpunten Camera soms nog inconsistent

Minder basisopslag dan voorganger

Prijs is flink omhoog Eindoordeel Getest OnePlus 8 Pro (8GB ram) 128GB Zwart Prijs bij publicatie: € 899,- Vanaf € 889,- Vergelijk prijzen

De toestellen van OnePlus kruipen al jaren richting de top van de smartphonemarkt, zowel wat features als wat prijs betreft. Het merk is winnaar van diverse Tweakers-awards, maar heeft in het afgelopen jaar afstand moeten doen van de nummer-eenpositie. Dat komt niet doordat de smartphones minder goed zijn geworden, maar door die stijgende prijs.

Inmiddels komen er elk half jaar een reguliere en een Pro-versie uit, waardoor je veel geld moet uitgeven of concessies moet doen. Hoewel je eigenlijk bij vrijwel alle telefoons concessies moet doen, voelt het toch anders aan als er ook een beter toestel van hetzelfde merk rondwaart. Toch veroordelen we deze strategie zeker niet, want meer keuze is principe natuurlijk fijn, als een fabrikant het wat mankracht en middelen tenminste aankan.

De keuze is dit keer bovendien gevarieerder, want waar de OnePlus 8 een paar stapjes vooruitzet ten opzichte van de 7T, is de 8 Pro een behoorlijke sprong voorwaarts ten opzichte van de 7T Pro. In de prijzen zie je dat terug, want de 8 Pro met 128GB kost 190 euro meer dan de 256GB-basisversie van de 7T Pro, terwijl de OnePlus 8 slechts 100 euro meer kost dan zijn voorganger.

De upgrades van dat toestel zijn vrij incrementeel van aard. De focus van OnePlus lijkt dan ook vooral bij bij de OnePlus 8 Pro te liggen, om die hogere prijs te rechtvaardigen. Het scherm en de camera zijn namelijk behoorlijk aangepakt en andere specificaties, zoals 5g, wifi 6 en lpddr5-geheugen, zijn toegevoegd.

OnePlus gaat dit jaar all-in met de Pro en dat is een grote stap voor deze fabrikant. Geen excuses meer, wat prijs en kwaliteit betreft moet de 8 Pro helemaal meekunnen met de top van de markt. Of OnePlus te hoog mikt en zijn kruit verschiet, lees je in deze review.