OnePlus gaat 'black crush'-problemen van OnePlus 8 oplossen via software-update

OnePlus zegt het 'black crush'-probleem van de OnePlus 8 te onderzoeken en dit met een volgende OxygenOS-update te willen repareren. Het is de tweede keer dat OnePlus een software-update voor de telefoon moet uitbrengen om schermproblemen te verhelpen.

Op onder meer Reddit klagen OnePlus 8-gebruikers over de black crush, waarbij donkere scènes weinig detail vertonen. Volgens een Reddit-gebruiker heeft de klantenservice van OnePlus tegen hem gezegd dat het een hardwarematig probleem is, waarvoor hij zijn toestel ter reparatie moet opsturen.

Op Twitter laat OnePlus nu weten dat het een softwarematig probleem is dat in een volgende update wordt opgelost. Wanneer deze update moet uitkomen, is niet duidelijk. Uit de tweet blijkt niet of dit probleem voor zowel OnePlus 8- als OnePlus 8 Pro-gebruikers speelt. De meeste klachten lijken van 8 Pro-gebruikers te komen.

Bij publicatie van onze review van de OnePlus 8-serie bleken gebruikers klachten te hebben over de schermen van de telefoons. De smartphonemaker zei destijds de problemen te 'onderzoeken' en updates voor de telefoons uit te brengen 'zodra die klaar zijn'. Anderhalve week geleden bracht OnePlus een update uit die de schermproblemen moet repareren. Toen ging het om groentinten op lagere helderheid en de aanraakgevoeligheid van het scherm aan de randen.