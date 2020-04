OnePlus 8 krijgt update die scherm- en touchproblemen moet verhelpen

OnePlus heeft een software-update uitgebracht voor zijn nieuwste serie smartphones. De OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro krijgen nieuwe software om een aantal problemen te verhelpen, waardoor groentinten op lagere helderheid en de aanraakgevoeligheid van het touchscreen aan de randen.

De nieuwe software wordt meteen naar eigenaren van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro gestuurd, maar zoals gebruikelijk kan het even duren voordat de update bij iedereen binnen is. Uit de changelog, die is online gezet door Android Police, blijkt dat er een groot aantal problemen verholpen moeten zijn. Zo maakt OnePlus melding van het verbeteren van het display. Het lijkt daarbij te gaan om een probleem bij grijstinten op lage helderheid: die werden bij veel gebruikers als groen weergegeven. Uit ervaringen van Android Police blijkt dat dit probleem met de nieuwe software gedeeltelijk is verholpen.

Ook heeft OnePlus de gevoeligheid van het touchscreen verbeterd. Gebruikers van de OnePlus 8 Pro hadden namelijk problemen gemeld aan de randen van het scherm, waarbij te vaak een aanraking werd gedetecteerd. Het touchscreen zou nu aan de randen minder snel een aanraking moeten detecteren, waardoor een kortdurende aanraking die een gebruiker per ongeluk doet, minder snel zou moeten vertalen naar input.

Daarnaast heeft de camera een aantal verbeteringen gekregen. Zo is de witbalans verbeterd en moet de stabiliteit van de camera beter zijn. Tenslotte heeft de OnePlus 8 Pro nog een aangepaste interface gekregen voor de Bedtime-modus.