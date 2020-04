'OnePlus 8 en 8 Pro gaan 719 en 919 euro kosten'

De prijzen van de OnePlus 8 en de 8 Pro zijn online verschenen. Het standaard toestel gaat minimaal 719 euro kosten, de Pro-variant 919 euro. Dat is een flinke prijsstijging in vergelijking met het vorige toestel.

De nog onaangekondigde telefoons verschenen kort online bij de Slowaakse verkopen Alza.sk, ontdekte Winfuture. Inmiddels zijn de pagina's daar weer offline gehaald. De goedkoopste versie van de telefoons is de OnePlus 8 met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslag, die 719 euro kost. Er is ook een duurdere variant met meer werk- en opslaggeheugen die 100 euro duurder is. De goedkoopste Pro-variant kost 919 euro, met een duurdere variant van wederom 100 euro meer. Op de site van Alza stonden twee prijzen per telefoon met telkens tien euro verschil. De prijs zou 'afhankelijk per land' zijn.

De telefoons zijn met hun prijzen een stuk duurder dan de originele prijzen van de voorgangers. Zo kostte de OnePlus 7T 579 euro, en de 7T Pro 759 euro. Waarschijnlijk zit het grootste prijsverschil in het feit dat de telefoons 5G ondersteunen. OnePlus-ceo Pete Lau waarschuwde eerder al dat de toestellen door hun 5g-ondersteuning duurder zouden worden. Het toestel wordt op 14 april officieel aangekondigd tijdens een livestream. De vermoedelijke specificaties van de toestellen zijn al grotendeels bekend. Zo hebben beide telefoons een Snapdragon 865-processor, 8 of 12GB aan werkgeheugen, een 4510mAh-accu en een 48MP-camera.