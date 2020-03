Render toont vermoedelijke OnePlus 8 Pro

Er is een render verschenen van wat de OnePlus 8 Pro zou worden. De telefoon op de render toont grote gelijkenissen met de OnePlus 7 Pro en 7T Pro van vorig jaar. Zo zitten de camera's op dezelfde plek in een verticale strip op de achterkant.

De render, die iGeeksblog en Onleaks publiceren, toont dat OnePlus voor de nieuwe telefoon de pop-upcamera vermoedelijk verwisselt voor een gat in het scherm, iets waar al maanden geruchten over gaan. Ook is te zien dat er vier camerasensors aan de achterkant zitten. Vermoedelijk gaat het om drie camera's en een camera om diepte te schatten; vermoedelijk een reguliere, kleine camerasensor en geen time-of-flightsensor.

De render toont de telefoon van alle kanten, inclusief alle zijkanten. Hij wijkt op kleine details af van de render die OnLeaks eerder online zette. Zo zit de ledflitser op een andere plek en zijn er meer details ingevuld. De nieuwe render komt uit vlak nadat er specs van de telefoon online verschenen. Het is onduidelijk wanneer de Chinese fabrikant zijn nieuwe telefoon zal presenteren.