Video van Android 12 toont gestapelde widgets

Een nieuw lek van een presentatie van Google toont een nieuwe interface voor Android 12. Daarin is te zien hoe vooral de widgets van het besturingssysteem significant veranderen, onder andere met gestapelde widgets zoals in het recente iOS.

Het lek is afkomstig van Jon Prosser van Front Page Tech. Hij zag een korte video die Google misschien toont tijdens de jaarlijkse I/O-ontwikkelaarsconferentie, die dinsdag plaatsvindt. In die video is een slide te zien waarop de nieuwe UX en UI van Android 12 staan. In de slide is onder andere te zien hoe widgets gestapeld worden. Een aantal van dezelfde notificaties, zoals agenda-afspraken, wordt gegroepeerd, en een gebruiker kan erop tikken om ze allemaal te zien. Dat lijkt visueel erg op hoe Apple notificatiewidgets toont sinds iOS 14.

Nieuw is ook de manier waarop notificaties in de notificatiebalk worden weergegeven. Dat gebeurt met een enkel icoon in de vorm van een pil rechtsboven in het scherm. Daarin staat hoeveel notificaties een gebruiker heeft. Als de gebruiker daarop klikt, krijgt hij alle bestaande notificaties te zien.

Android 12 krijgt volgens de video ook een heel andere UI. Het ontwerp van widgets en iconen lijkt minimalistischer en de hoeken zijn overal meer afgerond. Er zijn ook meer effecten te zien bij het selecteren van iconen en widgets, met name transitie-effecten. Ook het toetsenbord verandert en het vergrendelscherm krijgt een andere klok.

De veranderingen worden hoogstwaarschijnlijk getoond tijdens de komende Google I/O, op dinsdagavond.