Google brengt Android 12-update uit met WebView-fix voor crashende apps

Google heeft een update uitgebracht voor zijn Developer Preview van Android 12 met daarin een fix voor crashende apps door de fout in WebView. Het is onduidelijk waarom de fix voor WebView via een systeemupdate moet.

Het gaat om versie 2.1 van de Developer Preview met een beveiligingspatch van maart 2021, meldt Android Police. Wellicht kwam de nieuwe versie voor WebView die Google zelf verspreidde vanaf vorige week dinsdag niet op elke telefoon binnen met de Developer Preview. De update fixt volgens lezers van Android Police ook de problemen met het gebaar waardoor gebruikers een scherm terug gaan in de interface, een bug die optrad in de eerste Developer Previews.

Het probleem met crashende apps kwam vorige week aan het licht. De crashes kwamen door een update voor System WebView die op 22 maart in de Play Store is verschenen en die op veel telefoons automatisch is geïnstalleerd. System WebView is een in-app browser die voor veel apps een frame voor webcontent verzorgt. De update van 22 maart was bedoeld voor 'prestatieverbeteringen en bugfixes', aldus de listing in de Play Store.

Google verspreidt momenteel testversies van Android 12. De uiteindelijke versie van de nieuwe versie van Googles mobiele besturingssysteem komt naar schatting aan het einde van de zomer uit. Door de testversies kunnen ontwikkelaars alvast testen of hun apps goed werken op Android 12.