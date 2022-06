Xiaomi brengt FlipBuds Pro-oortjes met actieve noisecancellation uit in China

Xiaomi heeft in China nieuwe high-end draadloze oortjes aangekondigd. De FlipBuds Pro hebben actieve noisecancellation die werkt met met drie microfoons per oortje. De oortjes zijn voorzien van een Qualcomm-chip met ondersteuning voor Bluetooth 5.2.

Volgens Xiaomi kan de noisecancellation van de FlipBuds Pro-oortjes omgevingsgeluid tot 40 decibel onderdrukken. De oortjes zelf produceren geluid met 11mm-drivers en ondersteunen de aptx Adaptive-codec. Bediening gaat met gebaren: het lang indrukken van een van de oortjes activeert een transparency-modus, waarin omgevingsgeluiden juist beter te horen zijn.

De oortjes hebben een Game Mode die voor lage latency zou moeten zorgen, maar deze werkt alleen als de FlipBuds Pro gekoppeld zijn aan bepaalde Xiaomi-smartphones. Het gaat om de Mi Mix Fold, de modellen uit de Mi 11-serie en de Redmi K40s en Note 9 Pro.

Xiaomi gebruikt Qualcomms QCC5151-chip voor Bluetooth 5.2 en de oortjes kunnen tegelijkertijd op twee apparaten worden aangesloten. De oortjes zijn in China te bestellen voor 799 yuan, omgerekend is dat zo'n 102 euro. Of en wanneer de oortjes ook in Europa verkrijgbaar zullen zijn, is niet bekend.