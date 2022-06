ASML bouwt reparatiecentrum voor EUV-machines in Zuid-Korea

Het Nederlandse ASML bouwt een faciliteit in Zuid-Korea waar bestaande EUV-chipmachines gerepareerd kunnen worden. Ook bouwt ASML een nieuw kantoor en trainingscentrum in het land. Het gaat om een investering van 180 miljoen euro in de komende vijf jaar.

Door de reparatiefaciliteit in Zuid-Korea te plaatsen, zit ASML dicht bij de fabrieken van Samsung; dat is een van de grootste afnemers van EUV-machines. ASML is de enige fabrikant die EUV-machines maakt. Deze chipproductiemachines die werken met ultraviolet licht, zijn nodig om chips op 7nm-nodes of kleiner te maken.

De EUV-machines worden in Veldhoven geproduceerd, maar het is de bedoeling dat bestaande machines kunnen worden gerepareerd in een nieuwe faciliteit, die in Hwaseong komt te staan. In die Zuid-Koreaanse stad heeft Samsung een chipfabriek waar met EUV wordt geproduceerd.

Koreaanse media waaronder The Korea Herald schrijven over de komst van de faciliteit en noemen dat een remanufacturing center. Woordvoerder Monique Mols van ASML bevestigt de investering tegenover Tweakers en verduidelijkt dat het gaat om een locatie voor reparaties.

ASML heeft al een kantoor in Zuid-Korea en heeft zo'n 1500 mensen in dienst in het land. Vanwege de groei in de chipsector zijn er uitbreidingen nodig. Naast een groter kantoor komt er een trainingsfaciliteit voor het opleiden van mensen om aan de EUV-machines te werken.

De investering werd aangekondigd bij de presentatie van de K-semiconductor Strategy van de Zuid-Koreaanse overheid. Het land wil met onder andere belastingkortingen de chipindustrie uitbreiden. Naast ASML hebben Samsung en SK Hynix grote investeringen toegezegd. In totaal investeren bedrijven de komende tien jaar omgerekend 373 miljard euro.