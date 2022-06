Zuid-Korea presenteert miljardenplan om chipindustrie uit te breiden

De overheid van Zuid-Korea heeft de K-semiconductor Strategy gepresenteerd, een plan waarmee flinke belastingkortingen gegeven worden aan de chipindustrie. Chipbedrijven hebben omgerekend voor 373 miljard euro aan investeringen toegezegd.

De K-semiconductor Strategy moet resulteren in de zogenaamde K-chip Belt. De overheid geeft die naam aan een verzameling van steden die op de kaart een K-vorm hebben, waar de chipindustrie moet uitbreiden. In totaal 208 bedrijven zullen daar aanwezig zijn, schrijft The Korea Herald.

Zuid-Korea is al 's werelds grootste producent van geheugenchips, maar wil groeien op andere gebieden en ook een grote speler worden bij de productie van socs. Tegen 2030 moet Zuid-Korea een wereldleider zijn op dat gebied, zei president Moon Jae bij de presentatie van de plannen.

Om investeringen te stimuleren geeft Zuid-Korea grote belastingkortingen. Zo komt er tot 50 procent belastingkorting op r&d en tot 16 procent belastingkorting op investeringen in faciliteiten. Ook gaat de overheid financiering aanbieden en zorg dragen voor voorzieningen als water en elektriciteit.

Samsung investeert 125 miljard euro

Als onderdeel van de aankondiging hebben chipbedrijven bekendgemaakt samen 510 biljoen won te investeren de komende tien jaar. Omgerekend is dat 373 miljard euro. Samsung doet de grootste investering, van 171 biljoen won, ofwel 125 miljard euro. Dat bedrag is inclusief de in 2019 aangekondigde investering van 133 biljoen won. In feite gaat het dus om een uitbreiding van die investering.

Ook SK Hynix gaat uitbreiden in Zuid-Korea, maar die fabrikant zegt niet hoe groot de investering is. Wel zegt het bedrijf te gaan investeren in fabrieken waar chips op 200mm-wafers worden gemaakt. De industrie is in Zuid-Korea al grotendeels over op 300mm-wafers, maar de kleinere wafers, die vermoedelijk goedkoper zijn, moeten het voor lokale fabless fabrikanten makkelijker maken om hun chips uit te brengen.

ASML bouwt reparatiecentrum EUV-machines

Het Nederlandse ASML draagt ook bij aan de uitbreiding van de chipindustrie in Zuid-Korea. Als onderdeel van de plannen werd bekendgemaakt dat het bedrijf uit Veldhoven de komende vijf jaar 180 miljoen euro investeert in het land. ASML bouwt een reparatiecentrum voor EUV-machines, een nieuw kantoor en een trainingscentrum.

KBS World News over de plannen van de Zuid-Koreaanse overheid