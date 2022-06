Foto's tonen mogelijk volgende generatie Apple AirPods

Er zijn foto's verschenen die mogelijk de volgende generatie van Apples draadloze AirPods-oortjes tonen. De foto's tonen een design dat overeenkomsten vertoont met de AirPods Pro, terwijl het oplaaddoosje kleiner lijkt.

De foto's komen van het blog 52audio, dat verder niet heel bekend is en waarvan dus onbekend is hoe hun trackrecord op gebied van geruchten is. Een van de foto's is een röntgenfoto van de doosjes van de 'AirPods 3' en de huidige AirPods Pro, terwijl de andere een foto is van een AirPod die deels in het doosje zit.

Financieel persbureau Bloomberg zei al eerder dat de volgende AirPods het ontwerp zouden krijgen van de AirPods Pro en deze foto's liggen daarmee in lijn. Het is nog altijd onbekend wanneer en tegen welke prijs Apple de draadloze oortjes wil gaan verkopen. Apple houdt volgende week een evenement, maar Bloomberg zei dat Apple de nieuwe AirPods in de planning heeft voor volgend jaar. De huidige AirPods en AirPods Pro kwamen vorig jaar uit.