Apple AirPods Pro

Het is nu bijna drie jaar geleden dat Apple de eerste AirPods uitbracht. De draadlooze bluetoothoordopjes hebben veel positiviteit gebracht, maar ook negativiteit, zou je kunnen zeggen. Positief in de zin van het product zelf. Hoewel er zeker wat aan te merken valt op de eerste en tweede generatie AirPods, was de combinatie van geluid, comfort en gebruiksgemak wat ons betreft onovertroffen. Het waren ook toen al niet de allerbeste dopjes wat geluidskwaliteit betreft en ze pasten ook niet bij iedereen even goed in de oren bijvoorbeeld, maar voor veruit de meesten zijn de AirPods ook nu nog ideaal.

Een negatief aspect van de komst van de dopjes van Apple heeft met vooruitgang te maken. De komst van de AirPods leidde de komst van veel meer bluetoothoordoppen in en ook het weglaten van de 3,5mm-jack, bij de iPhones, maar daarna ook bij veel andere high-end smartphones. Daar is nog altijd niet iedereen blij mee, aangezien bluetoothoordoppen natuurlijk ook werken als je wel een 3,5mm-ingang hebt. En gelijk hebben ze.

Toch zijn we blij met de komst van vele draadloze bluetoothoordoppen, al is het maar vanwege de vrijheid die ze je geven, bijvoorbeeld bij het sporten. De kwaliteit is de laatste paar jaar ook vooruitgegaan, waardoor de AirPods inmiddels behoorlijk wat concurrentie hebben. Het geheim van de AirPods zit echter in de W1- en H1-chip, waardoor ze razendsnel met een iOS-apparaat verbonden kunnen worden. Dat hebben maar bar weinig andere oordoppen.

Nu komt Apple met de AirPods Pro en opnieuw is het, vooral voor Apple-gebruikers, een interessant product. Ze behoren namelijk, naast de Sony WF-1000XM3-dopjes bijvoorbeeld, tot de weinige echt draadloze oordoppen met active noise cancelling. Dat is een functie waarmee hoofdtelefoons, maar ook oordopjes met een draadje ertussen, zich zeer goed kunnen onderscheiden. Als het goed werkt, is het verschil tussen wel of geen anc gigantisch. En laten de originele AirPods nou juist veel noise doorlaten. Voor ons is dat alleen al reden genoeg om deze nieuwe oordopjes onder handen te nemen, maar gelukkig is er meer nieuws…