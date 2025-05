Samengevat De Bowers & Wilkins Pi8 is een luxe set draadloze in-ears, gericht op veeleisende muziekliefhebbers. De oortjes combineren een ijzersterke sound met bescheiden noisecancelling en prima prestaties tijdens handsfree bellen. Daar staat wel een stevige prijs tegenover, terwijl de accuduur helaas aan de krappe kant is. Pluspunten Subliem geluid

Comfortabel

Heldere telefoongesprekken

Fijne aanraakbediening Minpunten Stevige prijs

Korte accuduur

Anc/transparantie niet te tweaken Getest Bowers & Wilkins Pi8 (Zwart) Prijs bij publicatie: € 299,- Vanaf € 299,- Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (4)

Update 29 augustus: accutestresultaten met anc toegevoegd.

Bowers & Wilkins introduceerde woensdag zijn nieuwe top of the line in-ears, de Bowers & Wilkins Pi8. Met een adviesprijs van 399 euro is het setje zeker niet goedkoop. Sterker nog, het is het duurste setje draadloze in-ears voor muziek dat we ooit hebben getest. Voor dat geld verwachten we een sublieme sound, vlekkeloze telefoongesprekken en groot draagcomfort. Hoewel de in-ears pas in de komende weken in de winkels komen te liggen, stuurde Bowers & Wilkins ons alvast een exemplaar op voor een review.

Looks en comfort

De Pi8 is de opvolger van de Bowers & Wilkins Pi7 S2 uit 2023, maar ziet er compleet anders uit. Bowers & Wilkins heeft de oortjes volledig opnieuw ontworpen en het resultaat mag er zijn. De in-ears ogen gestroomlijnder dan hun voorgangers, zonder de uitstekende delen die de Pi7 een wat lompe uitstraling gaven. De microfoons en sensors zijn verplaatst naar een richel onder de glanzend zwarte buitenrand met het Bowers & Wilkins-logo. Daarbij zijn de buds zo ontworpen dat je ze niet in je oor hoeft te draaien om ze op hun plek vast te zetten, wat bij de Pi7 nog wel moest. Bij dat draaien raakten de ingebouwde microfoons en sensors van die voorganger nog weleens geblokkeerd door het oor, maar dankzij het nieuwe design is daar bij de Pi8 geen sprake meer van. Wel heeft ook de Pi8 weer een IP54-rating, wat betekent dat de oortjes spatwaterdicht zijn.

Ook het oplaaddoosje is nu een stuk compacter vormgegeven, waardoor het makkelijker in je broek- of jaszak past. Het doosje ziet er eveneens luxe uit. Een grote knop om de koppelstand te activeren ontbreekt: om de oortjes te koppelen, houd je een vinger tegen het aanraakgevoelige vlak van beide oortjes. Daarbij maakt het niet uit of ze in het doosje zitten of in je oren.

Met 7 gram per oortje zijn de in-ears relatief zwaar, maar doordat het zwaartepunt dicht bij je oren zit, merk je daar niet veel van. We vonden ze erg lekker zitten en hadden geen last van een drukkend gevoel op de oren. Bowers & Wilkins levert vier maten oorkussens mee, zodat de kans groot is dat de juiste maat voor jouw oren erbij zit. Ook de aanraak- en tikbediening via de glanzend zwarte buitenkant werkt naar behoren. Met korte en langere tikjes kun je muziek pauzeren of vervolgen, het volume aanpassen, inkomende gesprekken accepteren of weigeren, en schakelen tussen noisecancelling en de transparantiemodus.

App en functies

Voor het bedienen van de Pi8 kun je ook de Music-app van Bowers & Wilkins gebruiken. Deze app ziet er eveneens fraai uit, maar vereist wel dat je inlogt met een Bowers & Wilkins-account. Je kunt binnen de app ook inloggen met het account van je muziekstreamingdienst om die in de Music-app op te nemen. Nuttiger vonden we de EQ-functie met vijf schuiven. Verder kun je hier de draagsensor uitschakelen, zodat de muziek niet meer automatisch stopt met spelen als je de in-ears uit je oren haalt.

De Pi8 ondersteunt Bluetooth 5.4 en multipointverbindingen. De oortjes kunnen overweg met de gangbare SBC- en AAC-codecs, maar ook met AptX Adaptive en AptX Lossless voor 24bit-geluid op maximaal 96kHz. Daarnaast kun je afspeelapparaten zoals je smartphone ook via een 3,5mm-jack of USB-C aansluiten op de USB-C-poort van het laaddoosje. Op die manier is het ook mogelijk om lossless te luisteren via apparaten die geen AptX ondersteunen, zoals iPhones.

Geluidskwaliteit

We testen audioproducten in een geluiddichte kooi met behulp van een Kemar-torso met supergevoelige microfoons in de oren en een luidspreker in de mond. Voor ruisdempingstests gebruiken we een monitorluidspreker om ruis af te spelen. Deze staat een meter van de meettorso af, gemeten vanaf de tweeter tot het rechteroor, en is in een hoek neergezet, zodat het geluid uit de luidspreker zowel direct als indirect de oren van ons testhoofd bereikt. De exacte specificaties van onze meetapparatuur vind je in onderstaande tabel.

Meetapparatuur audio Audiotesttorso GRAS 45BC Kemar Head and Torso with Mouth Simulator Akoestisch analysesysteem Sinus Apollo Light Analysesoftware Sinus Samurai en Room EQ Wizard (REW) Monitorluidspreker M-Audio BX8 Bluetoothzender/-ontvanger Fiio BT30 Pro Geluidskaart ASUS Xonar Essence STX USB-dac Topping X ShenzhenAudio EX5

Met een adviesprijs van 399 euro is de Bowers & Wilkins Pi8 duurder dan alle op muziek gerichte in-ears die we tot dusver in ons testlab hebben mogen verwelkomen. Ten opzichte van de Sony WF-1000XM5 (of kortweg XM5) en Bose QuietComfort Ultra (QCU), die vorig jaar als beste modellen uit onze round-up van luxe in-ears kwamen, is het prijsverschil aanzienlijk. De Sony koop je inmiddels 'al' voor 227 euro en de Bose voor 249 euro. Eind vorig jaar betaalde je nog respectievelijk 299 en 349 euro voor die modellen. Ervan uitgaande dat de Pi8 in de maanden na de release nog wel wat in prijs zal dalen, ligt het het meest voor de hand om de geluidskwaliteit van deze Bowers & Wilkins te vergelijken met die van de genoemde setjes van Sony en Bose.

We hebben onze ruim twee uur durende Tidal-testplaylist afgeluisterd, terwijl we regelmatig wisselden tussen de drie in-ears om de verschillen duidelijk te krijgen. Het oordeel luidt dat de Pi8 inderdaad een heerlijke sound heeft. Het geluidskarakter van de in-ears valt precies tussen dat van de XM5 en QCU in, zoals je ook in onderstaande grafiek kunt zien. In deze grafiek staat de groene lijn voor de Pi8, de rode lijn voor de XM5 en de blauwe lijn voor de QCU.

De Bose klinkt zeer warm en heeft een stevig basgeluid, maar is minder sprankelend in het hoge en middenbereik dan de XM5, terwijl die laatste juist iets minder warm klinkt. De Pi8 klinkt op zijn beurt warmer dan de XM5, maar niet zo bassig als de QCU. In het hoge en middenbereik vinden we het nieuwe paradepaardje van Bowers & Wilkins gedetailleerder dan de Bose, met een zeer duidelijke plaatsing van individuele instrumenten. Wat dat laatste betreft doen de XM5 en Pi8 niet merkbaar voor elkaar onder, maar die Sony klinkt in het hoog en midden nog net wat gedetailleerder.

Welke sound het best is, hangt van je smaak af. Vorig jaar hadden we een lichte voorkeur voor de iets meer sprankelende klank van de XM5 ten opzichte van de QCU, maar na veel vergelijkend luisteren vinden we de gebalanceerde sound van de nieuwe Bowers & Wilkins Pi8 nog net een tikkeltje beter. Vooral de manier waarop hij een warmer geluid (dan de Sony) weet te combineren met vrijwel onverminderd detail in de hogere regionen, is voor een stel in-ears erg indrukwekkend. Bovendien zetten de oortjes een breed stereobeeld neer met veel dynamiek. Daar staat tegenover dat de Pi8 wel echt gefocust is op stereomuziek; extra's als 3d-audio of headtracking hoef je dus niet te verwachten.

Ook belangrijk is dat de uitstekende sound van deze oordopjes niet of nauwelijks verandert als je noisecancelling (anc) uitschakelt. Bij de meeste in-ears hoor je een voller basgeluid wanneer anc actief is. Zet je de ruisonderdrukking uit, dan klinkt het geluid uit die apparaatjes merkbaar scheller. Dat zagen we ook terug in onze testlabmetingen. Om die reden meten we de frequentierespons van in-ears standaard met anc ingeschakeld. Als we de frequentierespons van de Pi8 doormeten, is er echter geen enkel verschil te zien tussen wel of geen anc.

Noisecancelling en transparantie

Gelukkig hoor je wel duidelijk dat het een stuk stiller om je heen is zodra je de ruisonderdrukking inschakelt. De anc van de Bowers & Wilkins Pi8 is erg goed en weet veel omgevingslawaai te weren. Toch kan het nieuwe setje met zijn noisecancelling niet tippen aan de sublieme Bose en ijzersterke Sony. Als we de drie setjes doormeten, zien we dat de Bowers & Wilkins met zowel zijn passieve (het afsluiten van je oren door de oorkussentjes) als zijn actieve ruisonderdrukking iets achterblijft bij zijn belangrijkste concurrenten. Je vindt de meetresultaten hieronder, met links de Bowers & Wilkins, de Bose in het midden en de Sony rechts.

Moderne in-ears beschikken doorgaans over een zogeheten transparantie- of omgevingsbewustzijnsmodus, waarbij de anc-microfoons worden ingezet om het geluid uit je omgeving licht versterkt door te laten. Dit is handig in situaties waarbij je je niet helemaal wilt afsluiten van de wereld om je heen, zoals in het verkeer. Ook de Pi8 beschikt over zo'n transparantiemodus en die klinkt erg natuurlijk. Stemmen van mensen in je nabijheid klinken niet anders dan zonder in-ears en we bespeurden geen onnatuurlijk versterkte geluiden. Je kunt de mate van versterking van omgevingsgeluid echter niet zelf finetunen, zoals bij de XM5 van Sony. Dat geldt ook voor anc: je zet de noisecancelling aan of uit; je kunt de functie niet tweaken via de Music-app.

Gesprekskwaliteit

Uiteraard kun je ook handsfree bellen met de Bowers & Wilkins Pi8. De gesprekskwaliteit is daarbij uitstekend. Tijdens het bellen kwam onze stem helder en onverstoord door bij onze gesprekspartner. Daarbij wordt omgevingslawaai heel behoorlijk weggefilterd. Dat blijkt ook uit onze labtests, die de gesprekskwaliteit meten met een microfoontest en een microfoonruisdempingstest. De resultaten van beide tests vind je hieronder. De eerste geeft een idee van de opnamekwaliteit van de microfoons, terwijl de tweede test laat zien (of horen) hoe de microfoons je stem weten op te vangen als er ook voor 65dB aan ruis op af wordt gevuurd. Onder deze zware omstandigheden worden de ruisonderdrukkingsalgoritmen van de Pi8 tot het uiterste gepusht, maar blijft de boodschap verstaanbaar.

Microfoontest

Your browser does not support the audio element. Originele testsample Your browser does not support the audio element. Bowers & Wilkins Pi8

Microfoonruistest

Your browser does not support the audio element. Bowers & Wilkins Pi8

Accuduur

De Bowers & Wilkins Pi8 klinkt en babbelt dus erg lekker, maar dat heeft een prijs. Het is niet alleen de duurste muzikale in-earset die we ooit hebben getest, maar ook die met de kortste accuduur. Zonder anc houden de accu's het in onze test, waarin we de in-ears kalibreren op 80dB, na ruim vijf en een half uur voor gezien. Dat is slechts ongeveer de helft van de accuduur van de XM5 en QCU. Gelukkig heeft het laaddoosje een grotere accu waarmee je de in-ears twee keer volledig kunt opladen. Stop je de dopjes een kwartier in het doosje, dan levert dat zo'n twee uur aan extra speelduur op. Zo kom je alsnog de dag wel door, zolang je het laaddoosje maar binnen handbereik houdt.

Conclusie

De Bowers & Wilkins Pi8 is met zijn fantastische sound een indrukwekkend stel in-ears voor veeleisende audiofielen. De draadloze oortjes leveren een warm, dynamisch geluid met veel detail, waarmee ze wat ons betreft de Sony WF-1000XM5 en Bose QuietComfort Ultra achter zich laten. Heel groot zijn de verschillen overigens niet. De noisecancelling en transparantiemodus zijn ook erg sterk, al kan de Pi8 met zijn anc niet helemaal tippen aan die van de Sony en Bose. De oortjes zitten zeer comfortabel en hebben een prima tik- en aanraakbediening, maar de accuduur is wel erg kort. Met name die accuduur weerhoudt ons ervan om deze prijzige oortjes een Ultimate-award toe te kennen, maar door de sublieme sound is een Excellent-award zeker op zijn plaats.