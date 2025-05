Bowers & Wilkins presenteert luxe Pi6- en Pi8-in-ears

Bowers & Wilkins heeft met de Pi6 en Pi8 twee nieuwe setjes draadloze in-ears aangekondigd. De audiofabrikant belooft een hoge geluidskwaliteit, hoogwaardig comfort en uitstekende noisecancelling. Met zo'n 400 euro voor topmodel Pi8 zijn de luxe oordopjes echter niet goedkoop.

De Bowers & Wilkins Pi6 en Pi8 worden de opvolgers van de Pi5 S2 en Pi7 S2 uit 2023. De Pi8 is het nieuwe in-eartopmodel van het Britse audiobedrijf. Deze oortjes beschikken over nieuwe drivers van 12mm, die net als bij de over-earheadset Px8 een conus van koolstof hebben. Ook is de Pi8 voorzien van een speciale dsp, dac en ADI-versterker. Ten opzichte van de Pi7 S2 zou ook de noisecancelling (anc) sterk zijn verbeterd.

Naast de standaard SBC- en AAC-codecs kan de Pi8 overweg met aptX Adaptive en aptX Lossless. In navolging van de Pi7 S2 kun je afspeelapparaten bij de Pi8 bedraad aansluiten op het oplaaddoosje, via USB-C of mini-jack. Dat doosje stuurt het signaal draadloos via de aptX Adaptive-codec naar de oortjes. Zo kun je indirect ook met iPhones profiteren van hogeresolutiegeluid of bijvoorbeeld de oortjes verbinden met entertainmentsystemen in vliegtuigen. De Pi8 heeft accu’s die volgens de fabrikant goed zijn voor 6,5 uur luisterplezier met anc ingeschakeld. Het laaddoosje zou daar nog eens 13,5 uur aan toevoegen.

De Pi6 beschikt eveneens over 12mm-drivers, maar in dit geval zijn die vervaardigd van biocellulose, net als bij de Px7 S2e over-earkoptelefoon. Volgens Bowers & Wilkins houden de accu’s van de Pi6 het zo’n acht uur uit met anc geactiveerd, terwijl het laaddoosje de oortjes nog eens tweemaal volledig kan opladen.

Beide nieuwe modellen hebben een nieuw, compacter ontwerp voor oortjes en laaddoosje. De Pi6 en Pi8 worden geleverd met vier maten oorkussentjes. Ze ondersteunen Bluetooth 5.4 en multipointverbindingen met twee apparaten tegelijk.

De Bowers & Wilkins Pi6 is vanaf september verkrijgbaar in vier kleuren voor een adviesprijs van 249 euro. De Pi8 komt ook in vier tinten, ligt vanaf 28 augustus in de winkels en heeft een adviesprijs van 399 euro meegekregen. Tweakers heeft de Pi8 inmiddels kunnen testen. De review is hier te lezen.