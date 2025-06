Shokz introduceert OpenRun Pro 2-koptelefoon met verbeterde accu en USB-C

Shokz heeft de OpenRun Pro 2-koptelefoon geïntroduceerd. De open-earkoptelefoon is ontworpen voor sporters en biedt geluid via botgeleiding. De nieuwe versie van het apparaat heeft volgens Shokz een verbeterde accu die langer meegaat en sneller oplaadt.

De Shokz OpenRun Pro 2 is voorzien van de nieuwe DualPitch-technologie, schrijft Shokz in een aankondiging. Dat betekent dat de koptelefoon aan elke kant twee drivers heeft, die specifieke rollen toegewezen krijgen. De ene driver regelt de hoge en middentonen, de andere alleen de bas. Dat zou voor een betere geluidskwaliteit zorgen, stelt de fabrikant. Ook heeft het apparaat een dubbele microfoon en een AI-ruisonderdrukkingsalgoritme, waardoor 96,5 procent van het omgevingsgeluid wordt weggefilterd tijdens telefoongesprekken.

Ook belooft Shokz dat de accu van de OpenRun Pro 2 langer meegaat. De eerste versie had een batterijduur van 10 uur; de OpenRun Pro 2 gaat tot 12 uur mee op een volledige acculading. Is de batterij leeg, dan is deze binnen vijf minuten weer voldoende opgeladen voor 2,5 uur speeltijd.

De koptelefoon weegt 30 gram, 1 gram meer dan zijn voorganger. Verder is het apparaat voorzien van Bluetooth 5.3 en een USB-C-poort om de accu mee op te laden. De koptelefoon heeft een IP55-rating, wat betekent dat hij bestand is tegen regen, zweet en spatwater. De Shokz OpenRun Pro 2 is per direct te koop voor 199 euro. De koptelefoon is in het zwart en oranje verkrijgbaar.