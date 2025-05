Bowers & Wilkins Px7 S2

Bowers & Wilkins-luidsprekers

Bowers & Wilkins heeft een naam hoog te houden. Het Britse merk bouwt al ruim een halve eeuw luidsprekers van hoge kwaliteit, waarbij het veel innovatieve en bijzondere ontwikkelingen in het veld van akoestiek heeft gerealiseerd. Deze ontwikkelingen waren echter beperkt tot luidsprekers, waarin B&W gespecialiseerd was.

Sinds 2009 brengt B&W ook hoofdtelefoons uit. Daarbij maakte het tot nu toe geslaagde en minder geslaagde modellen. Zo was ik gematigd enthousiast over de originele PX uit 2017 en de Px7-noisecancelling hoofdtelefoon uit 2019, waarvan de geluidskwaliteit en de onderdrukking van omgevingsgeluid tegenvielen. B&W komt nu met een opvolger in de vorm van de Px7 S2, met het bekende uiterlijk van de originele PX en niet dat van de Px7, maar met veel verbeteringen. De adviesprijs van de Px7 S2 is 429 euro en hij moet het opnemen tegen modellen als de Sony WH-1000XM5, de AirPods Max en zijn voorganger, de Px7.

Er is sinds de Px7 veel op de schop gegaan. De behuizing, de app, de draagsensor en de hoofdband zijn op essentiële manieren anders. De 3,5mm-mini-jackaansluiting is verdwenen en vervangen door een USB-C-naar-mini-jackkabel. Ook is er een equalizer bijgekomen in de app, waardoor je eindelijk je geluid naar smaak kunt aanpassen.

Wat ook veranderd is, is de case. Die is een stuk ruimer geworden en er zit, net zoals bij de Sony WH-1000XM5, een magnetisch bakje in voor de kabels. Wel is het design een stuk strakker dan dat van de Sony. Het is misschien geen spannend ontwerp, maar de stof ziet er netjes uit en er zitten geen vreemde, onnodige plooien in zoals bij de Sony.