Audio-Technica roept oplaadcase ATH-CK3TW-oortjes terug wegens brandgevaar

Audio-Technica roept gebruikers op om oplaadcases voor hun ATH-CK3TW draadloze oordopjes terug te sturen vanwege brandgevaar. De behuizing kan oververhit raken en vlam vatten, waarschuwt het merk. Het gaat om specifieke productnummers van het oplaaddoosje.

In een waarschuwing op de website van Audio-Technica en op sociale media zegt het audiomerk dat een productiefout is ontdekt in de oplaadcase voor de draadloze oortjes met typenummer ATH-CK3TW. Daarom is besloten om onmiddellijk de doosjes terug te roepen.

Volgens het merk hebben de oplaaddoosjes last van thermal runaway, waarbij het doosje zo heet kan worden dat het kan smelten, rook kan produceren en vlam kan vatten. Vooralsnog meldt Audio-Technica dat niemand gewond is geraakt en nog geen enkele case is ontvlamd. Ook zijn er nog geen meldingen gemaakt van problemen met de doosjes buiten Japan. Desondanks roept het merk op om de doosjes terug te sturen.

Het gaat om doosjes met ingebouwde accu van de ATH-CK3TW-oortjes, die vorig jaar uitgekomen zijn en ook in Nederland en België te koop zijn. Audio-Technica roept gebruikers op om te kijken naar het productnummer dat op een sticker in de case staat. Eindigt het productnummer in B, dan hoeft het doosje niet teruggestuurd te worden.

Bij alle andere nummers, als er geen sticker in de case zit of het is niet meer goed leesbaar, dan moeten ze wel teruggestuurd worden. Audio-Technica benadrukt daarbij liever het zekere voor het onzekere te nemen. Terugsturen kan kosteloos na invullen van een formulier en gebruikers krijgen een gratis vervangend exemplaar toegestuurd.