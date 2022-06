NZXT gaat PCIe-riser van H1-behuizing vervangen wegens brandgevaar

NZXT gaat de PCIe-riser van zijn H1-behuizingen vervangen. In november vorig jaar bleek dat er door een ontwerpfout kortsluiting kon optreden. NZXT zei dat eerder op te lossen met het nasturen van kunststof schroeven, maar komt nu met een permanente oplossing.

De ceo van NZXT biedt zijn excuses aan en schrijft dat de eerder voorgestelde oplossing met kunststof schroeven geen volledige oplossing was. "De schroeven hebben de oorzaak van het probleem niet aangepakt", zegt hij. "We hielden geen rekening met scenario's waarin iemand onbewust de kunststof schroeven vervangt door metalen schroeven. Onze oplossing voldeed niet aan de kwaliteit die onze community van ons gewend is".

NZXT stopt met de verkoop van de H1-behuizing en gaat alle klanten die al zo'n behuizing hebben, een nieuw ontworpen PCIe-riser sturen. Ook zegt de fabrikant mensen te gaan helpen met de installatie daarvan, als dat nodig is. Klanten die eerder de vervangende schroeven hebben aangevraagd, krijgen vanzelf de nieuwe riser toegestuurd. H1-bezitters die geen schroeven hebben aangevraagd, kunnen een formulier invullen om de nieuwe riser te krijgen.

De problemen met de behuizing kwamen vorig jaar aan het licht. De compacte towerbehuizing bevat een PCIe-riser die gebruikt moet worden om een videokaart te monteren. Twee schroeven die de riser bevestigen aan de behuizing, kunnen kortsluiting veroorzaken.

NZXT zei vorig jaar het probleem opgelost te hebben door kunststof schroeven na te sturen aan bezitters van de H1-behuizing. Gamers Nexus had kritiek op die oplossing, omdat het brandgevaar blijft bestaan als gebruikers, mogelijk onbewust, de kunststof schroeven vervangen door metalen exemplaren. De techsite was in contact met NZXT, maar de fabrikant reageerde traag. Afgelopen weekend zette Gamers Nexus een uitgebreide video online waarin aangetoond wordt dat het om een reëel risico gaat.

De aankondiging van de vervangingsactie van NZXT is een directe reactie op die video. In zijn blogbericht bedankt de ceo van de fabrikant Gamers Nexus voor het onder de aandacht brengen van het probleem.

H1-bezitters die hun behuizing bij de fabrikant online hebben gekocht, kunnen als zij dat willen die terugsturen en hun geld terugkrijgen. Mensen die de behuizing bij andere winkels hebben gekocht, kunnen daar hun geld terugvragen en als dat niet lukt, contact opnemen met NZXT. In de Benelux wordt de behuizing niet meer aan webwinkels geleverd door de distributeur.

Ook zegt NZXT in de Verenigde Staten al sinds november samen te werken met de Consumer Product Safety Commission om een formele terugroepactie in gang te zetten. Die terugroepactie moet nog aangekondigd worden door de CPSC.

De NZXT H1-behuizing