Nederland krijgt een algoritmetoezichthouder

Er wordt een toezichthouder aangesteld die moet toezien op het rechtmatig inzetten van algoritmes. Dat staat in het coalitieakkoord van de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

De partijen willen investeren in het beter beschermen van fundamentele burgerrechten online. Daarom gaat de overheid wettelijk regelen dat algoritmes worden gecontroleerd op 'transparantie, discriminatie en willekeur', zo staat te lezen in het regeerakkoord. Dit moet onder meer door betere samenwerking en samenhang tussen de al bestaande digitale toezichthouders, en door het aanstellen van een nieuwe algoritmetoezichthouder.

"De overheid geeft het goede voorbeeld door niet meer data te verzamelen en onderling te delen dan nodig en ontwikkelt regels voor data-ethiek in de publieke sector", staat in het akkoord. Ook krijgen burgers een digitale identiteit. Daarover schreef voormalig staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken al in een visiebrief in maart.

Het gebruik van algoritmes door de overheid staat al langer ter discussie. Onder meer vanwege de toeslagenaffaire, maar dat is niet de enige reden. Maandag kreeg het Ministerie van Justitie nog de Big Brother Award Expertprijs van Bits of Freedom, onder meer vanwege etnisch profileren op basis van algoritmes. En in februari werd na onderzoek van de NOS bekend dat 25 Nederlandse gemeenten algoritmes gebruiken om zelfstandig fraude en criminaliteit op te sporen.

De wens voor een aparte toezichthouder voor algoritmes bij de overheid staat al langer op de agenda in de Tweede Kamer. Toenmalig D66-Kamerlid Kees Verhoeven pleitte voor een algoritmetoezichthouder in 2018. In maart 2019 werd gestemd voor de komst van zo'n algoritmetoezichthouder die moet toezien op het rechtmatig inzetten van algoritmes door de overheid.

Het is nog niet bekend wanneer de toezichthouder er komt en wat zijn formele bevoegdheden zullen zijn. Zo staat er niet letterlijk beschreven in het regeerakkoord dat de toezichthouder moet toezien op het gebruik van algoritmes bij de overheid. In de budgetaire bijlage van het coalitieakkoord is te lezen dat de algoritmewaakhond ondergebracht wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en dat er per 2023 geld vrijgemaakt wordt voor deze toezichthouder. In 2023 gaat het om 1 miljoen euro, in 2024 om 2 miljoen euro, in 2025 3 miljoen euro en vanaf 2026 structureel om 3,6 miljoen euro. Dat komt bovenop het huidige budget van de AP.