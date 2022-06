NOS: 25 Nederlandse gemeenten gebruiken algoritmes voor risicoprofilering

Zeker 25 Nederlandse gemeenten gebruiken algoritmes om zelfstandig fraude of criminaliteit op te sporen. Het is in sommige gevallen niet duidelijk hoe deze algoritmes werken, schrijft de NOS na navraag bij gemeenten.

De NOS deed samen met regionale omroepen onderzoek naar het gebruik van algoritmes bij Nederlandse gemeenten. In 25 gemeenten worden algoritmes niet alleen gebruikt om bijvoorbeeld geautomatiseerd brieven te versturen naar burgers, maar ook om risicoprofielen op te stellen of fraude en criminaliteit op te sporen. De omroep beschrijft algoritmes die bijstandsfraude opsporen en die voorspellen waar het risico bestaat dat ondermijnende criminaliteit opkomt. In Amsterdam worden algoritmes ook gebruikt om mensen in beeld te krijgen die grote schulden opbouwen.

In geen van de gevallen gaat het om algoritmes die zelfstandig beslissingen nemen. Er komt altijd nog een ambtenaar aan te pas die een oordeel extra onderzoekt. De NOS noemt als voorbeeld de gemeentes Nissewaard, Deventer en Brielle die samen met een bedrijf risicoprofielen van bijstandsontvangers maken. Daarbij controleert een werknemer op basis van een risicoscore of een resultaat verder wordt bekeken.

In het geval van sommige gemeenten waaronder Nissewaard is niet duidelijk hoe het systeem precies werkt. Volgens experts ontstaat daardoor het risico dat burgers onterecht gediscrimineerd worden. De bevindingen lijken in veel opzichten op een rapport dat de Algemene Rekenkamer eind januari uitbracht. In dat rapport keek de Rekenkamer naar het risico dat algoritmes zorgen voor discriminatie. Ook beschreef de Rekenkamer dat er nergens bij de Nederlandse Rijksoverheid algoritmes worden ingezet waarbij de uitkomst niet daarna nog handmatig wordt gecontroleerd. Wel schreef de toezichthouder in het rapport dat de overheid nergens gebruik maakt van zogeheten 'black box'-algoritmes, waarbij de werking niet duidelijk is. Daarbij werd wel alleen gekeken naar algoritmes bij de Rijksoverheid, en niet naar gemeenten.

Diverse politieke partijen willen graag een toezichthouder voor algoritmes, zo bleek zaterdag uit een inventarisatie van Tweakers van de partijprogramma's voor de komende verkiezingen.

Update: de verwijzing naar het onderzoek van de Algemene Rekenkamer is aangepast. Die Rekenkamer keek alleen naar de Rijksoverheid en niet naar gemeenten.