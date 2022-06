Vodafone schrapt diverse abonnementen en wijzigt prijzen en databundels

Vodafone schrapt de Start XL-, Red Essential- en Red Super-abonnementen. De databundels en prijzen van andere abonnementen veranderen. De Start-abonnementen krijgen grotere databundels en hogere prijzen, het Red-abonnement krijgt een lagere prijs en een kleinere bundel.

Start-abonnees die na maart 2019 hebben verlengd of een abonnement hadden afgesloten worden automatisch omgezet naar de nieuwe versies, meldt Vodafone. Voor andere abonnees verandert er vooralsnog niets. Gebruikers met een Red Super-abonnement krijgen een aanbod per mail om over te stappen op Red Unlimited. Het is de eerste wijziging aan de abonnementen in bijna een jaar: de vorige wijziging vond plaats in maart vorig jaar.

Met de nieuwe constructie vervangt Vodafone Red Essential en Red in feite met één Red-abonnement, dat iets duurder is en meer data bevat dan het oude Red Essential. Met de verhoging van de prijs en databundel van het Start L-abonnement was er voor Start XL met zijn 3GB voor 18,50 euro geen plek meer.

De Red-abonnementen bevatten toegang tot 5G, bij de Start-abonnementen moeten gebruikers daarvoor 2 euro per maand bijbetalen. De wijzigingen gaan maandag per direct in. De verdubbelingen van databundels en kortingen op abonnementsprijzen als klanten ook diensten van Ziggo afnemen blijven in stand.