Nintendo heeft bijna 80 miljoen Switch-consoles geleverd

Nintendo heeft sinds de introductie van de Switch in 2017 in totaal 79,87 miljoen exemplaren van de console geleverd. Daarmee heeft de Switch de Nintendo 3DS ingehaald. Alleen van de Nintendo DS, Game Boy en Wii leverde Nintendo meer exemplaren.

In de laatste drie maanden van 2020 leverde Nintendo 11,56 miljoen Switch-consoles, waarvan 3,16 miljoen Switch Lite-exemplaren. Door de goede verkopen steeg het totale aantal geleverde Switch-consoles tot bijna 80 miljoen en daarmee is de Nintendo 3DS ingehaald. Van alle varianten van die handheld zijn er in totaal een kleine 76 miljoen geleverd.

Er zijn nog drie consoles waarvan Nintendo er in zijn geschiedenis meer van heeft geleverd: de Wii, Game Boy en Nintendo DS. Daarvan zijn respectievelijk 101,6, 108,7 en 154 miljoen exemplaren geleverd. De Switch is sinds 2017 op de markt en nog niet aan het einde van zijn levenscyclus. Volgens schattingen van Nintendo zijn er tot nu toe zo'n 74 miljoen Switch-consoles daadwerkelijk verkocht. De rest ligt nog in winkels.

Nintendo verkocht tussen april en december vorig jaar voor 256 miljard yen, omgerekend 2 miljard euro, aan digitale games. Dat was een stijging van 105 procent ten opzichte van een jaar eerder. Van alle geleverde games was 40,9 procent een digitaal exemplaar, een jaar eerder was dat 28,6 procent.

In het fiscale jaar zijn er 29 Switch-titels meer dan een miljoen keer geleverd, waaronder 20 games van Nintendo zelf. In totaal heeft Nintendo tot nu toe 532,3 miljoen Switch-games geleverd. Mario Kart 8 Deluxe staat op de toppositie met 33,4 miljoen exemplaren, gevolgd door Animal Crossing: New Horizons met 31,2 miljoen exemplaren en Super Smash Bros. Ultimate waarvan 22,9 miljoen exemplaren zijn geleverd.

Nintendo maakte de nieuwe details over de leveringen bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Die zien er rooskleurig uit, door goede verkopen van zowel hardware als software. In de periode van april tot en met december, de afgelopen drie kwartalen van het financiële boekjaar, kwam de omzet uit op 1404 miljard yen, dat is 37,3 procent hoger dan een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 376,6 miljard yen, 91,8 procent meer dan een jaar eerder. Omgerekend is de winst zo'n 3 miljard euro.

Het bedrijf stelt zijn verwachtingen voor het hele boekjaar wederom naar boven bij. Aan het eind van het jaar, dat eind maart afloopt, verwacht Nintendo 26,5 miljoen exemplaren van de Switch geleverd te hebben en 205 miljoen games. In november waren die verwachtingen nog geraamd op 24 miljoen consoles en 170 miljoen games. Nintendo meldt in zijn bijgewerkte forecast dat de jaaromzet uit zal komen op 1600 miljard yen en dat de winst 400 miljard yen zal bedragen. Omgerekend is dat zo'n 12,6 miljard en 3,2 miljard euro.