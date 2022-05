Nintendo Switch is meer dan 100 miljoen keer geleverd en passeert Nintendo Wii

Nintendo heeft tot op heden 103,54 miljoen Switch-consoles geleverd. Daarmee heeft de Switch de Nintendo Wii gepasseerd als een van Nintendo's succesvolste consoles. Alleen van de Nintendo DS- en Game Boy-handhelds zijn meer exemplaren verscheept.

In het afgelopen kwartaal leverde Nintendo 10,67 miljoen Switch-consoles, waarvan 5,39 miljoen 'reguliere' exemplaren en 1,34 miljoen Lite-modellen. De Nintendo Switch OLED, die in oktober werd geïntroduceerd, is vorig kwartaal 3,94 miljoen keer geleverd. In hetzelfde kwartaal in 2020 leverde Nintendo in totaal 11,56 miljoen Switch-consoles. Dit jaar waren dat er dus minder, vermoedelijk vanwege de aanhoudende chiptekorten en problemen in de toeleveringsketen.

Nintendo leverde in het vorige kwartaal wel meer software dan een jaar eerder. In de afgelopen periode heeft het bedrijf 85,41 miljoen software-exemplaren verkocht, meldt het bedrijf. Dat is een toename van 12,6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020. 59,8 procent betrof fysieke games. Onder andere Mario Kart 8 Deluxe en Animal Crossing: New Horizons deden het goed. Die spellen zijn tot op heden 43,35 miljoen respectievelijk 37,62 miljoen keer geleverd.

Wat nieuwe games betreft zijn de Pokémon Brilliant Diamond- en Shining Pearl-remakes 13,97 miljoen keer geleverd. Voor Mario Party Super Stars is dat 5,43 miljoen keer, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD 3,85 miljoen keer en bij Metroid Dread lag dat aantal op 2,74 miljoen. Pokémon Legends: Arceus is nog niet meegeteld. Die game verscheen op 28 januari 2022, terwijl het afgelopen kwartaal tot en met december 2021 liep.

In de periode van april tot en met december, de afgelopen drie kwartalen van het boekjaar, bedroeg de omzet 1320 miljard yen, omgerekend zo'n 10,2 miljard euro. Dat is 6 procent minder dan een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 367,3 miljard yen, 2,5 procent minder dan een jaar eerder. Omgerekend is de winst zo'n 2,8 miljard euro.

Voor 2022 heeft Nintendo zijn leveringsverwachtingen voor de Switch iets naar beneden bijgesteld, van 24 naar 23 miljoen consoles. De fabrikant verwacht wel meer games te verkopen en daardoor moet de omzet en nettowinst in dit jaar wel stijgen. Voor 2022 staan onder meer Splatoon 3, Bayonetta 3 en de sequel van The Legend of Zelda: Breath of the Wild op de planning, hoewel die titels nog geen concrete releasedatum hebben.