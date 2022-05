Mario Strikers: Battle League wordt ontwikkeld door studio achter origineel

Voetbalgame Mario Strikers: Battle League wordt ontwikkeld door Next Level Games, de studio achter het originele Mario Smash Football-spel voor de GameCube en Mario Strikers Charged Football voor de Wii. Battle League verschijnt op 10 juni voor de Nintendo Switch.

Dat Next Level Games aan het volgende Mario Strikers-spel werkt, wordt bevestigd door de Australian Classification Board. Op de website van die autoriteit is de naam van de Canadese ontwikkelaar te zien, merkte Nintendo Everything op. De website verklaart dat het de leeftijdsclassificatie 'PG' krijgt, omdat de game mild geweld bevat.

Next Level Games werkte al aan Mario Smash Football voor de GameCube. Dat spel verscheen in november 2005. De studio bracht twee jaar later ook Mario Strikers Charged Football uit voor de Nintendo Wii. Mario Strikers: Battle League werd eerder deze maand aangekondigd tijdens een Nintendo Direct-presentatie en verschijnt op 10 juni. Het is daarmee het eerste spel in die serie in bijna vijftien jaar.

Next Level Games heeft daarnaast aan verschillende andere Nintendo-games gewerkt. De studio werkte mee aan Luigi's Mansion 3 voor de Switch, Punch-Out voor de Wii en Metroid Prime: Federation Force voor de 3DS. Sinds begin vorig jaar is de studio first party developer voor Nintendo; in januari 2021 nam de Japanse gamegigant Next Level Games over.