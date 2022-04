Nintendo Switch krijgt abonnement voor spelen Nintendo 64- en Mega Drive-games

Nintendo Switch Online, de abonnementsdienst van Nintendo, wordt uitgebreid met Nintendo 64- en SEGA Mega Drive-games. De games zijn eind oktober te spelen. Ook brengt Nintendo N64- en Mega Drive-controllers uit voor de Switch, te koop voor Switch Online-leden.

Toegang tot de Nintendo 64- en Mega Drive-games is onderdeel van een nieuw abonnement, Nintendo Switch Online + Expansion Pack, waar huidige Switch Online-leden naar kunnen upgraden. Er is nog geen prijs bekend van het nieuwe abonnement en ook geen exacte releasedatum, anders dan eind oktober.

Op het moment dat de nieuwe abonnementsdienst live gaat, eind oktober, zijn de N64-games Super Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox 64, Yoshi's Story, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Dr. Mario 64, Mario Tennis, Lylatwars, Operation WinBack en Sin And Punishment te spelen. Na release volgen meer titels, onder meer The Legend Of Zelda: Majora's Mask, Banjo-Kazooie, Mario Golf, Kirby 64, Pokemon Snap, Paper Mario en F-Zero X.

Het aanbod van SEGA-games omvat in eerste instantie Golden Axe, Strider, Musha, Shining Force, Sonic The Hedgehog 2, Dr. Robotniks Mean Bean Machine, Streets of Rage 2, Shinobi III, Ecco The Dolphin, Gunstar Heroes, Phantasy Star IV, Castlevania Bloodlines, Contra Hard Corps en Ristar.

De klassieke multiplayer-games zoals Mario Kart 64 zijn online te spelen met maximaal vier spelers. Wel zegt Nintendo dat er mogelijk 'aanvullende accessoires' nodig zijn voor multiplayer, die los verkocht gaan worden. Wat Nintendo hiermee bedoelt, is nog niet bekend.

Nintendo gaat als onderdeel van het nieuwe abonnement draadloze Nintendo 64- en Sega Mega Drive-controllers verkopen, die te gebruiken zijn met de Switch. De controllers zijn 1-op-1-replica's van de originelen, bij de Mega Drive-controller gaat het om een kopie van de originele Japanse Mega Drive-controller, niet de Amerikaanse SEGA Genesis- of Europese Mega Drive-controller, die net anders waren. De controllers gaan 50 euro kosten en zijn alleen te koop voor Nintendo Switch Online-leden.