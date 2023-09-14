Eerste F-Zero-game komt als battleroyalegame uit via Nintendo Switch Online-abo

Nintendo brengt een battleroyalevariant van de eerste F-Zero-game uit voor de Nintendo Switch. F-Zero 99 is exclusief beschikbaar voor gebruikers met een betaald Nintendo Switch Online-abonnement. De game komt later op donderdag, vlak na de aankondiging, uit.

F-Zero 99 betreft een nieuwe versie van de eerste F-Zero-game, die in 1990 voor het eerst verscheen in Japan. De racegame bevat de circuits en racemachines uit het origineel, maar krijgt nieuwe gameplaysystemen.

In het spel nemen 99 spelers het gedurende vier rondes tegen elkaar op. Spelers krijgen een energiemeter die afneemt als ze botsen tegen vangrails of andere coureurs. Wanneer de meter op nul staat, ligt de speler uit de ronde. Spelers moeten daarom botsingen vermijden. Ze kunnen er ook voor kiezen om een deel van hun energiemeter te gebruiken voor een tijdelijke snelheidsboost.

Nintendo kondigde F-Zero 99 donderdagmiddag aan tijdens zijn Nintendo Direct-presentatie. De game komt later op donderdag beschikbaar.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 14-09-2023 16:51 18

14-09-2023 • 16:51

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F-ZERO

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Reacties (18)

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MPC60 14 september 2023 16:54
Klinkt als chaos. :D
Htbaa @MPC6014 september 2023 22:16
Dat is het ook. Vanavond een paar potjes gedaan en in de tutorial levels valt het goed mee, maar zodra je online mag… Wow wat een chaos. Zolang je voor ligt en dat weet te behouden is het wel te doen, maar zit je daarachter is het één groot potje botsautootjes :-p. Het is overigens best wel leuk hoor, ga dit zeker vaker spelen. Maar het is chaos.
cherrycoke 14 september 2023 16:54
Ziet er geinig uit, hopelijk komt er ooit nog eens een waardige opvolger.
Benjamin- @cherrycoke14 september 2023 17:23
Ik ben hier al blij mee. Het laatste deel.was op de GC, en ik was ergens bang dat we nooit meer een F-Zero zouden zien. De hoop voor een nieuwe, of in ieder geval een full blown remake van X, is er in ieder geval weer.
Armselig @Benjamin-14 september 2023 22:21
Laatste console versie misschien, de laatste F-Zero was op de GBA, dat was F-Zero Climax.
sikkwittet @Armselig15 september 2023 20:20
Speel die gimma soms nog. Fantatisch op je handheld
AEIOU 14 september 2023 16:54
Klinkt erg leuk maar ik had liever f-zero X of F-zero GX 99 gehad aangezien ik die wat merkwaardiger vondt dan de originele f-zero. wel mooi om te zien dat nintendo eindelijk fzero als franchise aanraakt uberhaupt
KlaasjeNL @AEIOU15 september 2023 10:58
Helemaal mee eens. Het is nu echt complete chaos. Valt nauwelijks normaal te racen door de layout van de circuit. En dat terwijl met name de circuits in F-Zero X zich perfect leenden voor een 99-game als dit. Daarin stond je al met een flink aantal piloten aan de start, terwijl de eerste F-Zero altijd een 4-speler spel is geweest.
Sir_Hendro @AEIOU15 september 2023 22:56
Dit was ook mijn eerste gedachte (en na het zien van de gameplay nog steeds). F-Zero X of F-Zero GX was echt veel beter geweest maar ja, voorlopig doen we het hier maar mee. :9
Linksquest Moderator Spielerij
14 september 2023 18:19
Hopelijk is dit het begin van een eventuele come back voor de F-Zero serie.
pgs010 14 september 2023 18:40
Als kind heb ik flink wat uur in F-zero X gestoken. Mijn broer en ik vonden het echt een prachtig spel. Ik speel nooit meer race spellen en weet eigenlijk niet of ik het nu nog zou waarderen, maar wat was dat een mooie tijd!
Homme 14 september 2023 19:10
Ik heb het net even zitten bekijken via Twitch (Northernlion) en het is wel leuk!
beantherio 15 september 2023 09:12
Ik had liever een volwaardige nieuwe F-Zero gezien. Dit zal ongetwijfeld best wel een leuke game zijn maar het oogt wel heel casual terwijl vooral F-Zero GX een behoorlijk hoge moeilijkheidsgraad had. Positief denkend hoop ik dat dit een voorbode is van een "echte" nieuwe F-Zero maar negatief denkend wekt dit het beeld op dat Nintendo er weinig tijd en energie meer in wil steken. :/
FinalLight 14 september 2023 19:24
alles moet ook battle royale zijn ....
D3F @FinalLight14 september 2023 20:26
Voor een ‘gratis’ spelletje dat je kunt spelen als je Nintendo Online hebt, is het natuurlijk best leuk om even te proberen. Ik zeg ‘gratis’ omdat niemand speciaal voor dit spel een abonnement neemt, denk ik.

Neemt niet weg dat Nintendo een volledige game hiervan moet maken die je met z’n 8e online kan doen. Dat zou pas echt vet zijn.
A Lurker @FinalLight15 september 2023 00:00
Dat was F-Zero altijd al, maar bij GX kwam je terug als je eraf vloog. Bij X waren ze echter onverbiddelijk; weg = weg. En botsen zonder energie is ook game over, golgens mij geldt dat in elke editie. Je kon in theorie winnen door iedereen uit te schakelen.

F-Zero 99 is gewoon Last Man Standing maar blijkbaar is dat niet zo hip om te zeggen.

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 22 juli 2024 22:38]

PacinoAllstars 14 september 2023 17:07
Jemig ik weet nog dat ik deze game als kind kreeg, mooi onder de kerstboom. Er zat ook zo een boekje bij met een verhaal over de vier personages die je kon kiezen.

Ik ga alleen al uit nostalgie deze proberen.
Calenji 14 september 2023 23:38
Deze slaat dus echt nergens op. Port gewoon GX, elke fan betaald daar mnog 60eu voor ook. En als je online matches toevoegd GOTY.

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