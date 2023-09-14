Eerste F-Zero-game komt als battleroyalegame uit via Nintendo Switch Online-abo

Nintendo brengt een battleroyalevariant van de eerste F-Zero-game uit voor de Nintendo Switch. F-Zero 99 is exclusief beschikbaar voor gebruikers met een betaald Nintendo Switch Online-abonnement. De game komt later op donderdag, vlak na de aankondiging, uit.

F-Zero 99 betreft een nieuwe versie van de eerste F-Zero-game, die in 1990 voor het eerst verscheen in Japan. De racegame bevat de circuits en racemachines uit het origineel, maar krijgt nieuwe gameplaysystemen.

In het spel nemen 99 spelers het gedurende vier rondes tegen elkaar op. Spelers krijgen een energiemeter die afneemt als ze botsen tegen vangrails of andere coureurs. Wanneer de meter op nul staat, ligt de speler uit de ronde. Spelers moeten daarom botsingen vermijden. Ze kunnen er ook voor kiezen om een deel van hun energiemeter te gebruiken voor een tijdelijke snelheidsboost.

Nintendo kondigde F-Zero 99 donderdagmiddag aan tijdens zijn Nintendo Direct-presentatie. De game komt later op donderdag beschikbaar.