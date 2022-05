AR-game Mario Kart Live: Home Circuit krijgt splitscreen-multiplayer

De augmented reality-game Mario Kart Live: Home Circuit krijgt splitscreen-multiplayer in de 2.0-update. De game vereiste tot nu toe twee Switch-consoles om samen te spelen, maar dat hoeft na de update dus niet meer.

Na de update is er de mogelijkheid om naast lokale multiplayer de splitscreen-versie te kiezen, waarna op een tv het beeld in tweeën is verdeeld om beide spelers het camerabeeld van de karts te laten zien. Die modus vereist nog altijd wel twee karts. Die karts zijn per stuk te koop.

Ook komt er een coöp-modus, waarin tot vier spelers kunnen spelen met een enkele kart. Dat gebeurt dan om beurten. Daardoor is het mogelijk om met meerdere spelers met een enkele kart en een enkele Switch te spelen.

De update is per direct uit voor de game die hoort bij Mario Kart Live: Home Circuit. De game kwam een jaar geleden uit en laat gebruikers karten in de eigen woonkamer, door met items een baan te bouwen. De game kan beelden laten zien door een camera op de karts.