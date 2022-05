Nintendo brengt multiplayerupdate uit voor Super Mario Party op de Switch

Super Mario Party op de Switch heeft een update gekregen voor de online multiplayer. Nintendo voegt nieuwe spelopties toe aan de tot nu toe beperkte online multiplayer van de game. De update is gratis te downloaden via de eShop voor iedereen die de game in bezit heeft.

De update is enigszins een verrassing, aangezien Super Mario Party ruim twee jaar geleden uitkwam. Op release waren er ook al online multiplayerfunctionaliteiten, maar deze waren erg beperkt. Spelers konden slechts een handvol minigames spelen en de bekende modus met bordspel was niet beschikbaar.

Nu voegt Nintendo alsnog uitgebreide online multiplayermodi aan de game toe. Waaronder Mario Party, Partner Party en Free Play. Ook zijn de meeste minigames beschikbaar tijdens deze modi via online multiplayer.

Om Super Mario Party online te kunnen spelen is een Switch Online-abonnement nodig. Daarnaast kan er alleen met vrienden of via een online lobby met wachtwoord worden gespeeld. Je kunt dus niet aan willekeurige spelers worden gekoppeld.