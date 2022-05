Pokémon Unite komt op 21 juli uit voor Nintendo Switch

Het vorig jaar aangekondigde Pokémon Unite verschijnt op 21 juli voor bezitters van de Nintendo Switch. De gratis te spelen Pokémon-game is een 5vs5-moba die gemaakt wordt door de Chinese ontwikkelaar TiMi Studios.

Pokémon Unite wordt door de makers omschreven als de eerste strategische team battle game. In de game draait het om 5v5-gevechten binnen het moba-genre, ofwel multiplayer online battle arena. Bekende games uit dat genre zijn League of Legends en Dota 2. Spelers die op de Switch voor 31 augustus inloggen, krijgen de beschikking over Zeraora. Deze Pokémon blinkt vooral uit in snelheid en kan elektrische stroomstoten uitdelen.

Het spel speelt zich af op het eiland Aeos, waar het Unite Battle Committee de zogeheten Unite Battle-toernooien organiseert. Met Aeos-energie kunnen Pokémon tijdens de gevechten evolueren en sterker worden. Deze energie is te verkrijgen door vijandige en wilde Pokémon te verslaan. Bij elk gevecht begint de gebruikte Pokémon op level 1 en tijdens het vechten komen er ervaringspunten beschikbaar waarmee ze in level stijgen. Daarmee komen gaandeweg ook nieuwe aanvallen beschikbaar, zoals de Unite Move, een speciale krachtige aanval. De game krijgt diverse stadions waar de Unite Battles plaatsvinden, elk met zijn ieder eigen regels.

Pokémon Unite zal in september ook speelbaar zijn op mobiele apparaten. Er zal crossplay mogelijk zijn tussen spelers die hun smartphone en spelers die hun Nintendo Switch gebruiken, al zegt de ontwikkelaar alleen dat de ondersteuning hiervoor gepland is. Het is nog onbekend of die ondersteuning er meteen zal zijn als Pokémon Unite ook uit is voor smartphones. Ook is gamedata over te hevelen naar een ander apparaat, mits er ingelogd wordt op een Nintendo-account of een Pokémon Trainer Club-account.