Ontwikkelaar maakt Pokémon-game voor Pebble-smartwatches

Een ontwikkelaar heeft een Pebble-versie gemaakt van Pokémon. Pebblemon! is een 'mini Pokémon-avontuur' waarbij spelers 251 Pokémon tegen kunnen komen. Het spel speelt zich af in 'verscheidene' delen van de Johto-streek.

Op Reddit zegt de ontwikkelaar een graphics library te hebben gemaakt die de graphics van de Game Boy Color nabootst. Om dit te laten zien maakte hij Pebblemon!. Het lijkt niet om een complete port te gaan; de ontwikkelaar noemt het op Rebble een 'mini Pokémon-avontuur op je pols'.

In de game zitten 'alle 251 Pokémon van de Game Boy Color-games'. Spelers kunnen hogere levels bereiken en '22 verschillende sprites unlocken'. De besturing gaat via de knoppen aan de zijkant van de smartwatch.

Bezitters van de originele Pebble hebben pech, deze heeft volgens de ontwikkelaar niet genoeg geheugen voor de game. Pebblemon! werkt daarom alleen op de Pebble Time, Pebble Time Round en Pebble 2. De game is te downloaden via de Rebble-winkel, een door de community ontwikkeld alternatief voor Pebbles diensten.

De Pebble Time- en Time Round-smartwatches verschenen in 2015, een jaar later ging Pebble 2 in de verkoop. Eind 2016 nam Fitbit Pebble over; medio 2018 haalde Fitbit de Pebble-diensten offline.