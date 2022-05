Het is Sysadmin Day 2021 - Vijf vragen aan de bofh van Tweakers

Het is vrijdag 30 juli System Administrator Appreciation Day 2021, de dag waarop systeembeheerders wereldwijd in het zonnetje gezet worden vanwege hun onmisbare werk om de IT-infra draaiende te houden. Wij ondervroegen de sysadmin van Tweakers, Kees Hoekzema.

Het werk van systeembeheerders vindt bij veel bedrijven achter de schermen plaats, waardoor hun rol nogal eens onderbelicht blijft. Dit was reden voor Ted Kekatos, zelf sysadmin, om de laatste vrijdag van juli tot System Administrator Appreciation Day uit te roepen. Inmiddels is het de 22e keer dat met deze dag gepoogd wordt het werk van de systeembeheerders onder de aandacht te brengen. Om een idee te krijgen over het wel en wee van het systeembeheervak is er op GoT het langlopende topic Systeembeheerders en hun problemen.

Bij Tweakers is het sinds jaar en dag Kees Hoekzema die de boel technisch draaiende houdt. Zo af en toe treedt hij met een heldendaad in de spotlights, maar meestal vindt zijn noeste arbeid op de achtergrond plaats. We stelden hem vijf vragen.

Voel je je voldoende gewaardeerd als sysadmin?

"Zeker door onze gebruikers, helemaal als ze weer eens een banner erbij halen die ergens rond 2002 door een community-lid is gemaakt. In het algemeen denk ik dat sysadmins best wel gewaardeerd worden, maar het ontbreekt bij heel veel bedrijven wel aan inzicht wat een sysadmin doet; en dan met name het werk buiten kantoortijd om ervoor te zorgen dat normale gebruikers er overdag geen last van hebben."

Wat is de voornaamste verandering tegenover pakweg 10, 15 jaar geleden voor het werk van een sysadmin?

"De verandering zit hem vooral in automatisering van veel werk en de betere beschikbare tools. Vroeger was een nieuwe server opzetten een kwestie van veel handwerk, tegenwoordig is het (nadat je het zelf gescript hebt uiteraard) een kwestie van een paar commando's uitvoeren of een druk op een knop. Maar ook de hardware zelf is vooruit gegaan, moest je vroeger nog een server fysiek met een usb-stick van een OS voorzien, tegenwoordig gaat dat allemaal op afstand via de browser met een .iso op je lokale computer."

Wat is het meest frustrerende aan je werk?

"Zaken die niet werken totdat je er naar kijkt. Dan werkt alles perfect. En zodra je de hoek om bent, je shell sluit, werkt het niet meer... Daarnaast ddos-aanvallen, je wilt zo graag er iets echts tegen kunnen doen, of de aanvaller vragen 'waarom!?', maar die blijft meestal stil... Oh, en dns. Het is altijd dns."

Maar er zitten vast ook leuke zaken aan het werken als systeembeheerder, toch?

"Zeker, zoals obscure bugs vinden, en niet alleen vinden maar ook eromheen werken en/of fixen. Zo ben ik (toen het hebben van twee cpu's in een enkele server net mainstream begon te worden) wel eens tegen een bug in de Linux-kernel aangelopen met betrekking tot SMP. Na een week debuggen zag ik wat er misging en hoe dat op te lossen was. Dat voelt gewoon heel goed, helemaal als er dan een patch uitkomt die in de Linux-kernel terecht komt. En enigszins gerelateerd eraan, want het is beide detectivewerk, is het opsporen van mensen die de site aanvallen. Dat komt soms in het nieuws maar lang niet altijd."

Nog een laatste vraag: wat is het opvallendste dat je in het afgelopen jaar hebt meegemaakt?

"Hoe snel iedereen het thuiswerken heeft opgepakt. Op kantoor werk ik grotendeels al remote op servers die ver weg staan, dus voor mij is vanuit huis remote werken geen groot verschil geweest, bovendien werkte ik van 2001 tot 2012 ook al bijna volledige remote aan Tweakers. Maar het is opvallend hoe soepel nu bijna iedereen thuiswerkt."