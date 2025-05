Laatste vrijdag van juli is Dag van de Systeembeheerder

Vraag het maar aan CrowdStrike: je deployt niet op vrijdag. Vrijdag is voor documentatie en achterstallig onderhoud, want iedere systeembeheerder wil om 17.00 lekker het weekend in. Dat is zeker vandaag zo, want het is vandaag de Internationale Dag van de Systeembeheerder.

De Dag van de Systeembeheerder vindt jaarlijks plaats op de laatste vrijdag van de maand. Op vrijdag ja, omdat dat meestal de rustigste dag van de week is en in juli hopelijk ook de rustigste dag van het jaar. De Dag van de Systeembeheerder, ook wel Sysadmin Day of BOFH Day genoemd, is bedoeld als een ode aan de beroepsgroep die je doorgaans alleen ziet als alles in de soep loopt, maar die er juist voor moet zorgen dat die momenten tot een minimum beperkt worden.

De dag stamt uit het begin van deze eeuw. In 2000 riep een systeembeheerder bij HP op om systeembeheerders eens een hele dag in het zonnetje te zetten, vergelijkbaar met hoe dat ook gaat op bijvoorbeeld Secretaressedag in april. Sindsdien wordt de dag wereldwijd her en der gevierd, al zijn er weinig officiële evenementen of vieringen rondom de herdenking.

Aanvankelijk ontstond de dag omdat de oprichter een advertentie zag waarop een systeembeheerder te zien was die een printer installeerde en daarvoor bossen bloemen en fruitmanden kreeg als dank. Dat is hoe we de dag nu nog steeds kunnen vieren, al zullen de meeste systeembeheerders al blij zijn met een Slack-bericht en een welgemeend bedankje. Dus denk vooral aan ze, de volgende keer dat het printen feilloos verloopt en het netwerk een hele dag naar behoren heeft gefunctioneerd. Dat gaat namelijk niet zomaar. Vraag het maar aan Tweakers-sysadmin Kees, die we in 2021 nog aan de tand voelden voor deze dag.