HomeComputerMuseum begint crowdfundingsactie voor uitbreiding

Het HomeComputerMuseum in Helmond is een crowdfundingsactie begonnen via Kickstarter. Het museum wil uitbreiden met 600 vierkante meter en heeft een investeerder gevonden, die onder bepaalde voorwaarden de uitbreiding wil financieren.

De collectie van het HomeComputerMuseum bestaat uit 23.000 objecten. Ceo Bart van den Akker zegt tegen Dit is Helmond dat het museum een nabijgelegen voormalig pand van de SNS Bank op het oog heeft. De investeerder wil het pand kopen en opknappen, maar wel onder de voorwaarde dat het HomeComputerMuseum gegarandeerd de huur kan betalen.

"De ondergrens van de crowdfunding is 50.000 euro. Voor dit bedrag kunnen we geen honderd procent zekerheid bieden, maar kunnen we wel serieuze stappen zetten om in het huidige pand de museumervaring sterk te verbeteren. Dit is ook het primaire doel", aldus Van den Akker. Na de uitbreiding wil het museum onder meer ruimte bieden voor presentaties, horeca, werkplekken en een leslokaal. In dat lokaal wil het museum onder meer lessen geven in programmeren en solderen.

Op het moment van schrijven duurt de Kickstarter-campagne nog 41 dagen en is er 2315 euro opgehaald.