Modders brengen Fallout 4-mod London uit

Modders onder de naam Team Folon brengen op 25 juli de Fallout 4-mod London uit. Het team van vrijwilligers stelde de release van de officieuze dlc eerder dit jaar uit nadat de officiële next-gen update voor Fallout 4 de game incompatibel met alle mods zou maken.

Fallout London speelt zich af in de Britse hoofdstad en wordt gepresenteerd als een volledig nieuwe game. De spelwereld is volgens de makers grofweg zo groot als de Commonwealth, inclusief de omgeving uit de Far Harbor-dlc voor de oorspronkelijke game uit 2015. De spelwereld, het verhaal en de meeste wapens, omgevingen, rassen en items, zijn door de modders bedacht en gemaakt.

Om de mod te spelen, moeten gamers een bepaalde variant van de pc-versie van Fallout 4: Game of the Year Edition bezitten. Via GOG is London volledig compatibel met de recentste versie van de officiële game. Gebruikers kunnen de mod via de gelinkte webwinkelpagina downloaden en installeren via de GOG Galaxy-app.

De mod is niet compatibel met de nieuwste Steam-versie van Fallout 4: Game of the Year Edition. Gebruikers moeten de game daarom via Steam handmatig downgraden naar versie 1.10.163.0 of ouder, ofwel naar een versie van voor de next-gen update. In beide gevallen moeten cloudsaves uitgeschakeld worden. De ontwikkelaars waarschuwen dat installatie van de mod de basisgame aanpast, waardoor Fallout 4 na installatie van London niet meer werkt.

Het project wordt sinds 2019 door dertien ontwikkelaars gemaakt. Fallout: London speelt zich in tegenstelling tot de officiële Fallout-games niet in de Verenigde Staten af. Het verhaal van de mod vindt in 2237 plaats, ergens tussen Fallout 1 en 2, en zo'n vijftig jaar voor Fallout 4.