Ddos'er die fiscus, banken en Tweakers aanviel, krijgt 200 uur taakstraf

Jelle S. heeft een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke jeugddetentie van 180 dagen gekregen voor het uitvoeren van ddos-aanvallen op banken, de Belastingdienst en bedrijven. Ook Tweakers werd bij die aanvallen getroffen.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant legt de inmiddels 22-jarige Jelle S. een flinke straf op. Hij krijgt 194 dagen jeugddetentie, waarvan er 180 voorwaardelijk zijn met een proeftijd van twee jaar. Daar gaan 14 dagen voorarrest af. Ook krijgt de man een taakstraf van 200 uur. Hij hoeft geen schadevergoeding te betalen, al wilden vier partijen waarop hij ddos-aanvallen uitvoerde, de schade wel op hem verhalen.

Jelle S. voerde in september 2017 en januari 2018 verschillende ddos-aanvallen uit op Nederlandse instellingen, waaronder banken en de Belastingdienst. Ook viel hij Tweakers aan. De toen nog 18-jarige S. liep onder andere tegen de lamp doordat hij sporen naliet tijdens gesprekken met Tweakers-systeembeheerder Kees Hoekzema. Hij voerde de aanvallen naar eigen zeggen uit met booters die hij voor weinig geld op internet had gekocht. De officier van justitie stelde bij de strafeis dat de aanvallen 'een grote maatschappelijke impact' hadden.

De rechtbank stelt dat Jelle S. ondanks zijn jonge leeftijd goed wist wat hij deed. Hij was 'vanaf het begin op de hoogte van het strafbare karakter van zijn handelingen'. Ook zocht S. bewust aandacht op met die aanvallen. "De media-aandacht die gepaard ging met de aanvallen, sprak hem blijkens zijn eigen verklaring aan", zegt de rechtbank. Tijdens de rechtszaak, die vorige week plaatsvond, wilde de verdachte niet veel kwijt over zijn handelen, omdat er pers in de zaal zat. "De rechtbank heeft hierdoor geen volledig beeld kunnen krijgen van de huidige persoonlijke omstandigheden van verdachte en zijn beweegreden om de ddos-aanvallen te plegen en daar later weer mee te stoppen."