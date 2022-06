Inlogproblemen bij de Belastingdienst door groot aantal aangiftes op eerste dag

Het is dinsdag druk op de site van de Belastingdienst, waardoor niet iedereen kan inloggen op Mijn Belastingdienst. Dat heeft te maken met dat er vanaf dinsdag in Nederland belastingaangifte gedaan kan worden over 2021 en veel mensen meteen aangifte proberen te doen.

1 maart is de eerste dag dat er online Belastingaangifte gedaan kan worden, maar niet iedereen lukt het op dinsdag om in te loggen. Op haar website geeft de Belastingdienst het advies om op een later moment aangifte te doen als inloggen niet lukt. Een woordvoerder van de Belastingdienst laat tegenover Tweakers weten dat dinsdag veel mensen tegelijk proberen om aangifte te doen: '1 maart is traditioneel een drukke dag'.

Volgens de Belastingdienst ligt de capaciteit van de website rond de 50.000 gebruikers. Als de maximale capaciteit bereikt wordt, kan het zijn dat gebruikers niet direct kunnen inloggen. Ze kunnen dan het beste op een later moment even terugkomen, aldus de woordvoerder.

De Belastingdienst meldt dat er op dinsdagmiddag al 200.000 aangiftes binnen waren. De verwachting is dat het vanaf woensdag weer rustiger wordt op de site, als de eerste drukte voorbij is. Vorig jaar duurde het wat langer, omdat er volgens de Belastingdienst toen een storing was.