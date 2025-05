Oprichter Pebble gaat aan nieuwe smartwatch werken

Pebble-oprichter Eric Migicovsky wil een nieuwe Pebble-smartwatch uitbrengen. Hij zegt dat het nieuwe horloge net als de eerdere Pebble-watches een e-paperscherm krijgt. Daarnaast heeft Google een groot deel van de PebbleOS-broncode opensource gemaakt.

Migicovsky schrijft in een blogpost dat hij al enkele jaren overweegt om een opvolger van de Pebble-horloges uit te brengen. "Het produceren van een smartwatch is veel makkelijker dan tien jaar geleden. Er zijn genoeg goede fabrieken en bluetoothchips zijn goedkoper, krachtiger en energiezuiniger."

Naast een e-paperscherm, wordt de smartwatch voorzien van fysieke knoppen en een lange batterijduur. Ook kunnen gebruikers hun eigen watchfaces toevoegen. Het is nog niet bekend vanaf wanneer de Pebble-smartwatch te koop is. Migicovsky zegt zijn bedrijf eerst de productspecificaties moet vaststellen en weten hoe lang de productie van de horloges precies gaat duren. Geïnteresseerden kunnen de ontwikkelingen rond de smartwatch volgen via de website van RePebble.

PebbleOS

Google heeft een groot deel van de broncode van PebbleOS beschikbaar gemaakt via GitHub. Het bedrijf zegt dat het dit heeft gedaan om Rebble, een groep vrijwilligers die sinds 2016 PebbleOS werkende heeft gehouden, te ondersteunen. In dat jaar stopte Pebble met het produceren van smartwatches en werd het bedrijf overgenomen door Fitbit, dat inmiddels in handen van Google is.

De repository bevat het gehele OS met alle standaard smartwatchfuncties, zoals notificaties, fitnesstracking en ondersteuning voor custom apps, en werkt op Arm Cortex-M-microcontrollers. Google zegt er wel bij dat er code voor de chipsetsupport en de bluetoothstack ontbreekt.