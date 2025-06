Texas Instruments presenteert microcontroller ter grootte van een suikerkorrel

Texas Instruments heeft een nieuwe microcontroller, of mcu, aangekondigd, met een afmeting van slechts 1,38mm2. Dat is iets groter dan een suikerkorrel. Het bedrijf spreekt zelf van 'de kleinste microcontroller ter wereld'.

Dat de microcontroller zo klein is, maakt hem vooral geschikt voor bijvoorbeeld oortjes en medische apparaten waar ruimte schaars is, zegt Vinay Agarwal, vicepresident en algemeen directeur van de MSP Microcontrollers-afdeling bij Texas Instruments. Het bedrijf stelt dat de mcu maar liefst 38 procent kleiner is dan die van concurrenten.

De mcu bevat 16KB aan flashgeheugen, 1KB SRAM en een 32bit-Arm Cortex-M0+ als cpu met frequenties tot 24MHz. De mcu gebruikt in zuinige modus 87μA per MHz: op volle snelheid zou dat 2mA worden. In stand-bymodus (met sram-retentie) is dat 5μA. Uitgeschakeld daalt dat tot 200nA, of 0,2μA. Vermogens geeft TI niet op: die zijn afhankelijk van variabele werkspanningen; met 1,8V zou het vermogen ongeveer 3,8mW voor werking op volle snelheid zijn. Verder bevat de zogenaamde MSPM0C1104 een 12bit-analoog-naar-digitaalconverter met drie kanalen en zes input- en outputpinnen. Ook is het compatibel met standaard communicatie-interfaces zoals UART, SPI en I2C.

Wie de mcu in bulk koopt, betaalt daarvoor twintig dollarcent per stuk. Een andere optie is om de MSPM0C1104 te kopen als onderdeel van de MSPM0C1104 LaunchPad development kit, die 6 dollar kost.

Update, 12.58 uur - In het artikel stond dat de microcontroller 87 microwatt en 5 microwatt aan vermogen gebruikt. Dat moet microampère/MHz zijn. Het artikel is daarop aangepast.