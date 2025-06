Nabu Casa brengt stembedieningshardware voor Home Assistant uit

Home Assistant-moederbedrijf Nabu Casa heeft op donderdagavond zijn nieuwe stembedieningshardware gepresenteerd. Gebruikers kunnen die in combinatie met het smarthomeplatform inzetten om een lokale spraakassistent op te zetten in Home Assistant.

De Home Assistant Voice is gebaseerd op een ESP32-microcontroller met ondersteunende hardware voor in- en uitvoer van spraak. Aan de bovenzijde van het apparaat zitten een klikwiel en een knop waarmee het volume kan worden aangepast en de luisterfunctie kan worden geactiveerd of gedeactiveerd. Het apparaat reageert op verschillende wake words. Standaard is dat ‘Okay Nabu’, maar gebruikers kunnen dat ook aanpassen naar twee andere voorgeïnstalleerde woorden of iets dat de gebruiker zelf aangeeft. De Voice draait op ESPHome en beschikt over een Grove-uitbreiding. Die maakt het mogelijk om de assistent uit te breiden met een sensor of andere functies.

De stembedieningshardware is specifiek gemaakt om in combinatie met Home Assistant te gebruiken. Dat kan in meerdere talen; Home Assistant biedt sinds enige tijd lokale spraakfunctionaliteit, maar via Nabu Casa kunnen gebruikers ook een abonnement afsluiten dat de spraakherkenningsfuncties in de cloud afhandelt.

De Voice is vooralsnog gelabeld als preview. De reden hiervoor is dat het apparaat nog niet voldoet aan de ambitie die Nabu Casa heeft voor een spraakassistent in huis. Door het apparaat nu al uit te brengen hoopt Nabu Casa op meer feedback uit de praktijk van early adopters, wat het ontwikkelproces voor spraakassistentie ten goede zou moeten komen.

Nabu Casa en de ontwikkelaars van Home Assistant werken al langer aan stemaansturing van het smarthomeplatform. De makers riepen 2023 zelfs al uit tot het ‘Year of the voice’, waarin bij de maandelijkse updatecycli veel aandacht zou uitgaan naar stembesturing. In april 2023 kwam er een lokale en cloudgebaseerde spraakassistent beschikbaar in het platform, maar er waren dat jaar meer aankondigingen, zoals de ondersteuning voor wakewords en betere taalondersteuning.

Tweakers heeft ook een review over de Home Assistant Voice geschreven. Eerder spraken we met Home Assistant-oprichter Paulus Schoutsen over de toekomst van Home Assistant, waarin hij ook al over stembediening sprak.