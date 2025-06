Samengevat De Home Assistant Voice is spraakassistentiehardware waarmee je alle kanten op kunt. De hardware is niet zo krachtig, maar de functionaliteit komt met name voort uit het achterliggende platform Home Assistant. Als spraakassistent werkt het apparaat goed: hotwords worden goed herkend en er zijn weinig valspositieven. De speaker kan beter: voor spraak is het afdoende, maar de assistent is niet bedoeld om muziek mee te luisteren. Met de 3,5mm-aansluiting kun je een externe speaker gebruiken als muziek streamen wél gewenst is. De firmware is gebaseerd op ESPHome: hiermee kun je onbegrensd aan de slag met de achterliggende hardware als de originele configuratie je niet bevalt. Alle aansluitingen die interessant zijn om mee te knutselen zijn bereikbaar op het pcb. Uitbreiden kan ook, door middel van de aansluiting aan de onderzijde met Grove-formfactor. Pluspunten Onbeperkt instelbaar

Onbeperkt instelbaar Uitbreidbaar

Uitbreidbaar Hackbaar Minpunten Kwaliteit ingebouwde speaker

Kwaliteit ingebouwde speaker Vereist een stevig uitgevoerd achterliggend platform Getest Nabu Casa Home Assistant Voice Preview edition Prijs bij publicatie: € 56,18 Vanaf € 59,95 Vergelijk prijzen

Eerder dit jaar sprak Tweakers met Paulus Schoutsen over Home Assistant en alle ontwikkelingen rondom het platform. In dat gesprek vertelde Paulus dat Nabu Casa zich bezighield met de ontwikkeling van hardware voor een spraakassistent.

Die ontwikkeling blijkt enorm snel te zijn gegaan, want inmiddels heeft Tweakers de eerste exemplaren van de nieuwe Home Assistant Voice ontvangen en ze in de praktijk getest. De Home Assistant Voice heeft een adviesprijs van 59 dollar en is vergelijkbaar met de speakers van Google, Amazon en Apple. Het is een klein apparaat met meerdere microfoons, een speaker en hardware die spraakactivatie ondersteunt en je spraakcommando’s kan doorsturen voor analyse door het achterliggende platform Home Assistant.

De ontwikkeling van de spraakassistent is niet helemaal uit de lucht komen vallen. Het jaar 2023 werd door Nabu Casa gedoopt tot 'year of Voice'. Het bedrijf stak dat hele jaar veel werk in de ontwikkeling van spraakassistentiemogelijkheden. Aan het eind van 2023 bleek er veel bereikt te zijn. Het platform kan verschillende talen verstaan en uitspreken en beschikt over intentieherkenning, hotwordactivatie en uitgebreide instelmogelijkheden voor spraakassistenten in de interface. Begin 2024 volgde de mogelijkheid om hotwords lokaal op een ESP32-S3 te gebruiken. De introductie van de Home Assistant Voice is dan ook een logisch vervolg op wat eerder is neergezet.

In mijn artikel over lokale spraakassistentie heb ik destijds een aantal hardwaremogelijkheden bekeken, waarna de conclusie was dat zelf bouwen wellicht de beste optie was omdat elk apparaat op de markt over nadelen beschikte. De ESP32-S3 Box-3 was destijds zeer matig beschikbaar en niet goedkoop voor een product zonder achterliggend platform. De M5Stack Echo is een mooie proof of concept, maar veel te licht uitgevoerd om goed in de praktijk in te kunnen zetten en van videoconferentiemicrofoons zijn de prijs en het uiterlijk meestal gericht op zakelijk gebruik. Naast die nadelen was Home Assistant zelf, ondanks al het werk aan spraakassistentie, nog niet op het niveau van Siri of de Google Assistent.

De Home Assistant Voice moet een kant-en-klaar alternatief bieden voor de eerdergenoemde apparaten. Nabu Casa voorzag ons van een paar previewexemplaren, waarmee we de afgelopen tijd in de praktijk hebben kunnen testen. Het apparaat lag dus al snel na de aankondiging op ons bureau. Is het achterliggende platform in die korte tijd al voldoende klaargestoomd en is de Home Assistant Voice de wat verlate kroon op het 'year of Voice'?