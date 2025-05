Spraakassistentie zonder cloud

Zoals we in de jongste review op smarthomegebied al constateerden, zijn spraakassistenten alom aanwezig. Ze hebben de potentie om een hoop gemak toe te voegen aan ons leven en dat soms ook veiliger te maken, bijvoorbeeld tijdens het autorijden. Voor je smarthome is een spraakassistent ook een ideale oplossing. Een spraakopdracht is immers makkelijk uitgesproken en, als je assistent je goed heeft verstaan, meestal sneller dan je apparatuur bedienen via een app op je smartphone die nog uit je broekzak moet komen.

De rappe opkomst van spraakassistenten heeft wel een keerzijde. De techniek kost aardig wat processorkracht om goed en vlot te functioneren en die kracht wordt door de commercieel verkrijgbare spraakassistenten vrijwel altijd uit de cloud gehaald. De ‘computer van een ander’ krijgt daarmee best veel toegang tot je leven en dat is niet afhankelijk van hoe vaak je de spraakassistent inzet. Het achterliggende platform is verbonden met je apparatuur om deze te kunnen bedienen en daardoor continu op de hoogte van de status van die apparaten.

Wil je liever je data privé houden, maar toch gebruikmaken van spraakassistentie, dan zul je dat lokaal moeten opzetten. De laatste paar maanden zien we mede door de inspanningen van Nabu Casa, het bedrijf achter Home Assistant, een grote verschuiving naar hoe haalbaar het bouwen van lokale spraakassistentie is. Home Assistant is de afgelopen maanden uitgebreid met extra functies om spraakassistentie goed te ondersteunen. Ook het opensourcepakket Rhasspy zet (weer) grote stappen vooruit in de ontwikkeling. Dat is interessant voor gebruikers van andere platforms, zoals OpenHAB, Domoticz en platforms die Node-RED integreren.

Spraakassistentie vereist een combinatie van software en hardware. Op dat laatste gebied zijn er steeds meer kant-en-klare modules te koop waarmee je relatief eenvoudig een microcontroller of singleboardcomputer kunt uitrusten met de juiste componenten, zoals een microfoonarray en een speaker.

Hoog tijd om de wereld van lokale spraakherkenning te betreden om te zien wat de stand van zaken is. We kijken naar enkele hardwaremogelijkheden om zelf een satellietspraakassistent mee te bouwen. Daarnaast bekijken we in deze review twee eerdergenoemde spraakassistentieplatforms, Home Assistant en Rhasspy, die je lokaal kunt draaien zonder cloud. Hoe makkelijk zijn deze op te zetten en zijn de resultaten acceptabel genoeg om de investering in tijd en hardware te verantwoorden?