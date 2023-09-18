Door Olaf Weijers

Redacteur

Feedback • 18-09-2023 06:00 60

Goedkoop maar cloudafhankelijk hulpje

Amazon Echo Pop met Alexa Review

18-09-2023 • 06:00

60

Multipage-opmaak

Introductie

Samengevat

De Amazon Echo Pop is een prima speaker voor zijn prijs, maar biedt voornamelijk waarde door het achterliggende Alexa-smarthomeplatform. Dat platform biedt veel mogelijkheden, maar is niet erg op de Nederlandse markt georiënteerd: Alexa spreekt geen Nederlands. Deert dat je niet, dan heb je aan deze speaker een goede. Het apparaat zelf is klein, maar goed afgesteld en klinkt als een grotere speaker. Hoge volumes hoef je niet te verwachten, maar juist de lage volumestanden zijn uitgebreid regelbaar. Dat is ideaal als je bijvoorbeeld een podcast wil beluisteren om in slaap te vallen of als er iemand anders in dezelfde ruimte slaapt. De speaker oogt leuk, maar het design was af geweest met een voedingskabel in de kleur van de speaker. Voor tweakers met Home Assistant die op zoek zijn naar spraakbediening in een taal die door Alexa wordt ondersteund, is Alexa de overweging waard. Het platform is goed te koppelen aan Home Assistant en de spraakbediening is snel, maar je moet niet fronsen van wat cloudgebruik.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Amazon Echo Pop

Prijs bij publicatie: € 54,99

Bekijk product

Spraakassistenten zijn voor velen niet meer weg te denken. Je vindt ze overal; met een smartphone van een van de twee bekende smaken heb je er altijd een binnen spreekbereik. Ook in veel huishoudens is een Google Nest Hub, Apple HomePod of Amazon Echo geen zeldzaam gezicht meer. De lage prijs van speakers en displays met spraakassistentie draagt daaraan bij. Je kunt je hele huis vullen met spraakassistenten voor een appel en een ei.

Amazon heeft onlangs de Echo-productlijn uitgebreid met een nieuwe, goedkope variant: de Echo Pop, een simpele spraakassistent zonder al te veel opsmuk, maar daar is de prijs ook naar. Met iets meer dan 50 euro bevindt de Pop zich in dezelfde prijscategorie als Amazons Echo Dot. De hardware verschilt wel. Zo is de diameter van de luidspreker van de Pop iets groter en heeft de behuizing een directioneel design.

Amazon stuurde ons een Pop op, een mooie kans om de speaker en het achterliggende Alexa-smarthomeplatform te bekijken zoals we dat eerder deze zomer al hebben gedaan met de Homey Pro en Home Assistant. Het Alexa-smarthomeplatform is niet zo uitgebreid wat mogelijkheden betreft als Home Assistant en Homey, en ook nog eens grotendeels afhankelijk van Amazons cloud voor de werking. Dat vinden we niet ideaal voor een uitgebreide set-up, maar er zijn alternatieve constructies mogelijk waarbij je enkel de spraakherkenning overlaat aan Alexa en je eigen smarthomeplatform aan het roer blijft voor de apparaatbediening.

In dit artikel kijken we naar de Echo Pop en Alexa als smarthomeplatform. We bekijken hoe de speaker is opgebouwd en hoe hij klinkt. Verder bekijken we de mogelijkheden van het achterliggende platform. Hoe goed werkt de spraakbediening in de praktijk en is Alexa interessant als spraakbedieningsalternatief voor Google Home?

Amazon Echo Pop

De hardware

De Echo Pop wordt geleverd in een kleine kartonnen verpakking waarvan de buitenkant in kleur bedrukt is. In de doos vinden we de speaker, een netspanningsadapter, en twee boekjes met garantie-informatie en een snellestartinstructie.

De behuizing van de Pop is gevormd als een halve, rechtopstaande bol die is gemaakt van stevig plastic met een matte structuur. Het geheel voelt stevig aan en geeft niet mee als je meer kracht op de behuizing uitoefent. De voorzijde is bedekt met een stevig luidsprekerdoek in de kleur van de behuizing.

Amazon Echo Pop productfoto's
Amazon Echo Pop productfoto'sAmazon Echo Pop productfoto'sAmazon Echo Pop productfoto's

Aan de bovenkant van de bol bevinden zich een lichtbalk, drie knoppen en drie kleine openingen voor de microfoons. Onzichtbaar is de touchknop, die bijvoorbeeld te gebruiken is om een wekker te snoozen.

Aan de achterzijde vinden we de voedingsaansluiting. De Pop wordt gevoed met een 12V-adapter met barrelplugaansluiting, waar je het 150cm lange snoer van de netspanningsadapter van 15W inplugt. Onze variant van de Pop is zwart gekleurd, maar de adapter inclusief snoer en aansluiting is wit. Dat contrasteert nogal met de Pop en had mooier gekund. Een rubberen ring onder aan de Pop zorgt ervoor dat het apparaat niet van zijn plek schuift en dat het stevig staat.

De binnenzijde

Achter het luidsprekerdoek bevindt zich een enkele luidspreker met een diameter van 49,5mm. Deze luidspreker bevindt zich in zijn eigen gesloten behuizing, waarvan de buitenzijde grotendeels bekleed is met metaal. Dit zorgt ervoor dat de speaker wat gewichtiger aanvoelt, maar dient ook een koelfunctie. Het metaal is met een heatpad verbonden met de metalen afscherming van het moederbord en dient zo tegelijk als koelblok voor de processor.

Het pcb van de Pop bevindt zich onder de knoppen aan de buitzenzijde. Het MediaTek 8519-hardwareplatform vormt hier het hart. Over dit platform is niets te vinden op de website van de fabrikant, maar andere chipsets uit deze 85xx-serie zijn specifiek ontworpen om spraakassistentie en mediastreamers mee te bouwen. Zo beschikt de chipset bijvoorbeeld over diverse mogelijkheden om microfoons en luidspreker aan te sluiten.

Een ander apparaat dat op basis van deze chipset is ontworpen, is de Huawei Sound X, een bluetoothspeaker. Opvallend is dat de 8519-chipset vooralsnog enkel op de productpagina van de Spaanstalige website van Huawei wordt genoemd. Uit de specificaties van Huaweis speaker achterhalen we dat de basis van het Mediatek 8519-platform wordt gevormd door een Arm-Cortex-processor met vijf rekenkernen op maximaal 1,5GHz.

Amazon Echo Pop Teardown
Amazon Echo Pop TeardownAmazon Echo Pop TeardownAmazon Echo Pop TeardownAmazon Echo Pop Teardown

Op het pcb zien we dat er 4GB werkgeheugen van Hynix en 4GB flashopslag van Micron aan zijn toegevoegd. Om het 8519-platform een verbinding met de buitenwereld te bieden, heeft Amazon gekozen voor de MediaTek MT7653BSN, een radiochipset met ondersteuning voor Wi-Fi 5 (AC) en bluetooth.

Om een luidspreker in beweging te krijgen, heb je een versterker nodig. De Pop is hierom uitgevoerd met de Texas Instruments TAS5805M, een klasse-D-versterker met een maximaal uitgangsvermogen van 45W bij een mono-opstelling zoals in deze speaker het geval is. Deze versterkermodule heeft een signaalprocessor aan boord waarmee de inkomende audio met equalizers, compressors en limiters behandeld kan worden. De luidspreker van de Pop bevindt zich in een krappe behuizing, wat niet ideaal is, met name voor de lage- en middentonen. Met die audiogereedschappen kun je de speaker veel ‘groter’ laten klinken door de negatieve eigenschappen van de behuizing zoveel mogelijk weg te poetsen. Een techniek die inmiddels gemeengoed is bij veel kleine (bluetooth)luidsprekers.

Audiokwaliteit en functies

Als je naar muziek luistert op de Echo Pop, is duidelijk te merken dat de dsp van alles in het werk stelt om de speaker goed te laten klinken, met name op lagere volumes. Op de een-na-laagste volumestand voel je de speakerbehuizing al vibreren door lage tonen. De volume-instelling is ook het vermelden waard. Die is nauwkeurig regelbaar in dertig stappen. In het lage volumegebied is dat fijn, omdat de speaker daardoor heel zacht kan spelen. Als je naar wat achtergrondmuziek luistert tijdens geconcentreerd werken of zachtjes een podcast wil beluisteren terwijl er iemand naast je slaapt, werkt het subliem. Nadelen heeft het ook; als de speaker per ongeluk veel te hard staat, duurt het door de vele stappen lang voordat hij stil is. Van vol volume naar de zachtste stand kost ongeveer negen seconden.

Muziek klinkt goed uit dit kleine speakertje. De tijd dat dat verbazend was, ligt al even achter ons, maar het blijft indrukwekkend wat je uit een kleine behuizing kunt halen met wat dsp-technieken. Natuurlijk isAmazon Echo Pop het absoluut geen vervanger of competitie voor een fatsoenlijke hifiluidspreker, maar de kwaliteit is absoluut goed genoeg om ruimtes van muziek te voorzien waar je geen complete audio-installatie wil plaatsen. Natuurlijk zijn er limieten; voorbij volumestand 15, in het midden van het bereik, verandert de frequentiebalans in de weergave. De luidspreker heeft op dat moment de grens bereikt om nog luidere lage tonen weer te geven zonder vervorming, maar nog ademruimte voor de weergave van middentonen en hogere frequenties. Die frequentiegebieden worden vanaf dat volumeniveau enkel nog luider weergegeven. Als de speaker op maximaal volume speelt, zal het geluid daardoor niet vervormen. De mate van compressie die op die niveaus wordt toegepast, komt de geluidskwaliteit echter niet ten goede.

Vergeleken met de Google Nest Mini-speaker is de Echo Pop een stuk rustiger in het hoog en blijft de balans tussen lage en hoge tonen beter behouden, ook op hogere volumes, waarbij de Nest Mini ronduit schel gaat klinken. Als je van plan bent om veel muziek te gaan spelen, is de Echo Pop de betere speaker van deze twee.

Het geluid is wel wat directioneler dan bij andere Echo-speakers. De Echo Dot, het broertje van de Pop, zit ongeveer in dezelfde prijsklasse, maar heeft een bolvorm waarin de luidspreker omhoog uitstraalt. Dat heeft tot gevolg dat hij het geluid meer rondom het apparaat verspreidt. Ook hier zien we voor- en nadelen. Het nadeel is logisch; de luidspreker moet meer gericht worden op de luisterpositie voor de beste ervaring. Het voordeel is dat je met name op laag volume minder snel je omgeving zult storen, opnieuw handig om 's avonds laat naar een podcast te luisteren in bed zonder je bedpartner wakker te houden.

Model

Echo Pop
(1e gen.)

Echo Dot
(4e gen.)

Echo Dot
(5e gen.)

Echo
(4e gen.)

Echo Show 8
(2e gen.)

Prijs

€ 54,99

€ 59,99

€ 64,99 / € 74,99*

€ 119,99

€ 129,99

Luidspreker-
configuratie

Mono
49,5mm

Mono
40,5mm

Mono
44mm

3-wegstereo
1x 76mm
2x 20mm

Stereo
2x 52mm

Opmerkingen

Geen lijnuitgang

3,5mm-lijnuitgang

Geen
lijnuitgang

3,5mm-lijnuitgang

Smart display
3,5mm-lijnuitgang

*Versie met klokdisplay

Trucjes

Alexa heeft wat handigheidjes aan boord ten opzichte van de concurrentie. Zo kan het platform zijn antwoorden fluisterend uitspreken als je commando's influistert. Dat is fijn op de stillere en rustige momenten. Ook kun je beide volumeknoppen indrukken om de speaker te laten luisteren zonder hotword. Dat kan fijn zijn als de speaker zichzelf ‘doof’ speelt met luide muziek, waardoor er geen reactie op je commando’s meer is.

Amazon Echo gelduisdetectieDe Echo-speakers kunnen ook reageren op geluiden als kuchen, piepende apparatuur, een huilende baby of stromend water. Aan die gebeurtenissen kun je in het Alexa-platform een actie koppelen, bijvoorbeeld een notificatie op je telefoon of apparaatacties, zoals het licht inschakelen. De speaker is ook uit te schakelen of, zoals Alexa het zelf noemt, in 'low energy mode' te zetten. Dit doe je door lang op de knop te drukken die de spraakherkenning uitschakelt. Misschien is dat handig als je langere tijd van huis bent, maar je verliest dan wel de detectiefuncties voor stromend water en het piepende alarm van de vriezer. Het kost meer tijd om op de knop te drukken dan om de stekker uit het apparaat te verwijderen dus of deze modus door veel gebruikers in de praktijk geactiveerd wordt, kun je je afvragen.

Het Alexa-platform

De Amazon Echo Pop is onderdeel van het Alexa-smarthomeplatform. Alexa bestaat sinds 2014 en is ontwikkeld als spraakassistent. In de loop der tijd is het platform uitgebreid met routines en skills. Routines zijn automatiseringen die kunnen worden geactiveerd door spraakcommando’s, maar bijvoorbeeld ook door een tijdstip of gebeurtenis rondom een speaker. De automatiseringsmogelijkheden van Alexa zijn vrij uitgebreid, en je kunt ze door de eerdergenoemde skills uitbreiden en verbinden metAlexa logo andere smarthomeplatforms, zoals Home Assistant.

Alexa is een cloudgebaseerd platform en dat heeft voordelen. De hardware, zoals de Echo Pop, is enkel een doorgeefluik. Alle denkwerk gebeurt in de cloud. Daardoor kan de hardware goedkoop en taakgericht blijven, maar toch heel geavanceerde functies bieden, zoals spraakherkenning in het geval van de Echo-speakers. Je hoeft daarom geen lokaal platform op te zetten met alle kosten en moeite van dien, en ook het onderhoud en de beveiliging zijn in handen van de fabrikant. Uiteraard heeft een cloudgebaseerd platform ook nadelen. Je bent heel afhankelijk van internet. Niet alleen je spraakherkenning, maar ook de koppeling met andere diensten, zoals je slimmelamp- of wasmachinebediening, vindt plaats in de cloud. Daardoor ben je voor de werking afhankelijk van diverse partijen.

Als een platform, en de daaraan gekoppelde diensten, de apparatuur in je huis beheert en daarmee continu op de hoogte is van de status van al je apparaten, deel je een heleboel persoonlijke gebruiksdata met alle betrokken partijen. Uiteraard geven deze partijen aan zorgvuldig om te gaan met deze data en aan alle regelgeving te voldoen, maar dat deze services voor een appel en een ei te gebruiken zijn, geeft wel aan dat die data best wat waard moet zijn voor de platformeigenaren.

Smarthome - Matter LogoJe zou denken dat er op dit gebied wat licht gloort aan de horizon met de introductie van Matter, aangezien lokale bediening van apparatuur een verplicht onderdeel is van dit protocol. Als je van cloudgebruik af wil, kom je toch nog steeds bedrogen uit bij platforms, zoals Google Home en Alexa, die daarop gebaseerd zijn. Hoewel beide ook Matter ondersteunen en via wifi of eventueel Thread direct een verbinding maken met je apparatuur, wordt de status daarvan, en daarmee je gebruiksdata, nog steeds gesynchroniseerd met het onlinemoederplatform.

De Alexa-app

Amazon Alexa hoofdscherm
Amazon Alexa-hoofdscherm

Om de Echo Pop te kunnen gebruiken, ben je genoodzaakt om de Alexa smartphoneapplicatie op je telefoon te installeren. Na het aanmaken van een Amazon-account, als je daar nog niet over beschikt, kom je terecht op de landingspagina van de Alexa-omgeving. Het hoofdscherm is gevuld met maar liefst acht actiekaarten, die je allerlei facetten van het platform tonen en laten instellen, zoals de assistentiefunctie, routines, en koppelingen met je agenda en boodschappenlijstje. Onder in het venster zit de navigatiebalk waarmee je door de verschillende onderdelen van het platform kunt schakelen, zoals de mediafunctionaliteit, apparaatbediening en communicatiemogelijkheden.

Apparaatkoppeling

Amazon heeft natuurlijk een grote winkel vol met smarthomegoodies, maar in de rol van fabrikant levert het enkel mediaspelers voor het Alexa-platform. Apparatuur van andere fabrikanten wordt ondersteund. Over het algemeen verloopt de communicatie via een cloudkoppeling. Lokale aansturing is in sommige gevallen ook mogelijk. Alle Echo-speakers ondersteunen Bluetoothmesh en Matter via wifi. Sommige duurdere Echo's hebben ook een Thread- en/of Zigbee-radio aan boord.

Een groot deel van onze vaste lezers gebruikt Home Assistant. Dit platform is prima te koppelen aan Alexa; de enige voorwaarde is dat je installatie extern bereikbaar is en ssl-ondersteuning biedt door middel van een geldig certificaat. Nadat Home Assistant was toegevoegd, werden er in mijn geval wat willekeurige apparaten aan de favorieten toegevoegd. Misschien is dit om de handigheid van de favorietenfunctie te demonstreren, maar voorlopig lijkt de eerste Alexa-ervaring met name het ongedaan maken en weghalen van een heleboel standaardinstellingen met het doel om overzicht te krijgen in de interface.

Amazon Alexa screenshotsAmazon Alexa screenshotsAmazon Alexa screenshots

Automatiseringen

Alexa noemt automatiseringen, net als Google, routines. Routines zijn makkelijk in te stellen; je kiest een trigger, stelt een voorwaarde in en selecteert een of meer acties, die daarna moeten worden uitgevoerd. De triggers en voorwaarden zijn redelijk uitgebreid. Je kunt een automatisering starten op basis van zelfgekozen spraakcommando's, een tijdsschema, de status van je domotica-apparatuur en een alarm dat afgaat op een Echo-apparaat.

Amazon Alexa screenshot
Amazon Alexa-actiemogelijkheden

De automatiseringen werken vlot. In een 'race' van Home Assistant tegen Alexa, die allebei een andere lamp schakelden op basis van dezelfde bewegingssensor, mag het geen verbazing wekken dat Home Assistant daarbij altijd won. Alexa bedient alles vanuit de cloud, wat vertraging oplevert, maar er zat tussen de beide reacties nooit meer dan een seconde. Dat is bij bediening van knoppen onhandig, maar bij een bewegingssensor of veel andere automatiseringen waarbij de reactietijd minder van belang is, is daar prima mee te leven.

De acties die Alexa kan uitvoeren, blijven niet beperkt tot lampen schakelen. Je kunt muziek afspelen, spraakaankondigingen doen vanaf de speakers, een oproep naar een andere speaker plaatsen, een afspraak toevoegen aan je agenda enzovoort. Mis je een actie, dan is uitbreiding mogelijk met skills. Skills zijn toepassingen van derden waarmee je de functionaliteit van het platform uitbreidt. Zo kun je radio afspelen van de Britse BBC of spraakspelletjes starten. Skills zijn veelal gebaseerd op internationale (media)platforms. Een skill om de Nederlandse NPO Radio 1 te streamen op de speaker, is er bijvoorbeeld niet. Dat is te omzeilen als het platform er wel via een spraakcommando toe te bewegen is om de gewenste actie uit te voeren. Je kunt dit commando dan ook als actie toevoegen in een automatisering, zodat je geen skill nodig hebt. Toch beperkt dit de functionaliteit van het platform voor gebruik op de Nederlandse markt, omdat specifiekere applicaties, zoals het opvragen van de aankomsttijd van de bus of trein, niet worden ondersteund.

Amazon Alexa automatiseringenAmazon Alexa automatiseringenAmazon Alexa automatiseringenAmazon Alexa automatiseringenAmazon Alexa automatiseringenAmazon Alexa automatiseringen

Dagelijks gebruik

Als de stem van Alexa je niet bevalt, heb je de keuze uit verschillende andere stemmen, maar ook verschillende accenten en snelheden waarmee wordt gesproken. Je kunt Alexa dus een mannelijke stem geven die Engels praat met een Indiaas accent. De stem doet af en toe vreemde dingen; ik merkte nadat ik de mannelijke stem had gekozen, dat een commando met luide stem de speaker met een vrouwelijke stem deed antwoorden. Ook het hotword, het woord waarmee je Alexa aanroept, is te wijzigen in een aantal andere woorden.

Amazon Alexa hotword- en stemvarianten.Amazon Alexa hotword- en stemvarianten.

De taalkeuze is beperkt tot Engels. Voor veel tweakers zal dat niet zo’n probleem zijn, maar het kan lastig zijn als er Nederlandse woorden in een commando worden opgenomen. Dat gebeurt vaker dan je zou denken, bijvoorbeeld bij het starten van Nederlandse radiostations of nog erger: als je domotica-apparatuur Nederlandse namen heeft.

De bediening via spraak werkt snel, zoals we ook al zagen bij de reactietijd van de automatiseringen. Als je (zoals ik) Google Home gewend bent, valt op dat Alexa veel sneller met een antwoord komt nadat je bent uitgesproken. Het platform lijkt minder verwerkingstijd nodig te hebben dan Google. Dat maakt conversaties waarbij de speaker een vraag terug stelt, veel natuurlijker dan bij Google Home. De reactie op piepende apparaten en op kuchen werkt prima. Tijdens het testen reageerde de Echo Pop zowel op mijn gekuch als op een rookmelder die afging. De wasmachine en droger werden gemist, wellicht piepten die te kort of werd de melodie van de wasmachine niet herkend als apparaatnotificatie.

Ondersteuning voor muziekservices is beperkt tot Amazon Music Unlimited (9,99 euro per maand) of Apple Music (10,99 euro per maand). Zonder zo’n abonnement kun je ook muziek afspelen, maar dan zul je dat moeten doen vanaf een bluetoothapparaat dat gekoppeld is met de speaker. Als je gebruikmaakt van bluetooth, zijn functies als doorspoelen en pauzeren te bedienen met spraak, maar dan mis je uiteraard de functie om verzoeknummers of afspeellijsten te starten.

Conclusie

De Amazon Echo Pop is voor het geld een prima product, maar enkel interessant als je gebruik gaat maken van het Alexa-platform. Als losse bluetoothspeaker heeft hij weinig nut. Voor hetzelfde geld kun je een batterijgevoede versie vinden die je makkelijker kunt koppelen zonder extra applicatie en account.

Voor een kleine speaker klinkt hij echt goed, tenminste, als je het volume binnen de perken houdt, want op hoge volumes gaat de ingebouwde signaalprocessor met de kwaliteit aan de haal. De uitgebreide volumestanden op lager niveau maken de speaker wel een heel fijn apparaatje voor naast je bed of werkplek. Je kunt er op heel lage volumes nog goed muziek en spraak mee beluisteren en de kwaliteit is dan relatief gezien nog best in orde.

Ben je geïnteresseerd in het Alexa-platform, dan is dit een goedkope manier om kennis te maken met de spraakbedieningskwaliteiten. De speaker beschikt niet over technieken als een Thread-radio of ultrageluidsdetectie, dus voor alle geavanceerde functies zul je dan later een uitgebreidere Echo-variant moeten aanschaffen. Maak je al gebruik van het platform en heb je al ruimtes voorzien van een Echo-speaker? Dan is de Pop ideaal om er de ruimtes die nog niet van een speaker voorzien waren, goedkoop mee te vullen, en daarmee de spraakbediening van het huis en speakergroepen meer dekking te geven.

Voor die spraakbediening ben je gebonden aan de Engelse taal, wat uitdagingen kan opleveren bij Nederlandse benamingen. Ook in de antwoorden die Alexa geeft, worden Nederlandse (plaats)namen verhaspeld. Kun je daarmee leven, dan is het platform razendsnel met herkennen en handelen op basis van spraakinstructies. Met Alexa kun je veel natuurlijker 'een gesprek voeren' dan met de speakers van de concurrentie.

Koppelen met Home Assistant werkt goed; daardoor kun je Alexa gebruiken als spraakassistent voor het platform. Een nadeel daarvan is dat je apparaatbediening, maar ook de statuswijzigingen terechtkomen bij Amazon. Of dat een no-go is, is persoonlijk.

We komen bij het Alexa-platform weer tot een conclusie die we bij Tweakers vaker hebben genoteerd: een serieus smarthome moet zo min mogelijk afhankelijk zijn van cloudservices. Als je je huisautomatisering exclusief op Amazons Alexa baseert, maximaliseer je die afhankelijkheid. Dat maakt je niet alleen afhankelijk van een functionerende internetverbinding en het online zijn van het Alexa-platform, maar door de minieme local control-mogelijkheden ook van de clouddiensten van een derde partij.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Amazon Echo Pop

Prijs bij publicatie: € 54,99

Bekijk product

Multipage-opmaak

Lees meer

Amazon Echo Pop

geen prijs bekend

Webshops vaag over cloudafhankelijkheid

2 okt 2024

Webshops vaag over cloudafhankelijkheid

Een steekproef onder tien webshops

88
Basisstations Amazon Alexa Spraakassistent Spraakherkenning

Reacties (60)

-Moderatie-faq
60
60
18
1
0
36
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Fiets 18 september 2023 06:58
Eigenlijk hebben ze de Echo Dot wat duurder gemaakt en deze zijn ze voor die oude prijs gaan verkopen. Gelukkig gaan ze bijna altijd wel met een Prime day in de aanbieding.

Dat je niet kunt koppelen met Spotify is wel erg onhandig.
nervwrecker @Fiets18 september 2023 10:01
Spotify koppelen kan wel prima net als met de andere echo apparaten.
Fiets @nervwrecker18 september 2023 10:12
Dan heb ik een aparte situatie met een voorheen Duits account om Alexa te kunnen gebruiken. Spotify kan hier niet toegevoegd worden.
nervwrecker @Fiets18 september 2023 11:39
Duits account zou niet moeten uitmaken.

Dit al geprobeerd ?

https://support.spotify.c...spotify-on-alexa-devices/

Ook hier zie je de pop erbij staan maar het gaat meer om (amazon)alexa koppelen aan jouw spotify.

Daarna moet je de spotify skill nog activeren (bij skills en games).
Fiets @nervwrecker18 september 2023 12:15
Allemaal al geprobeerd, Alles staat ook op NL, maar toch krijg de melding van Spotify in het Duits.

"aufgrund von geographischen beschränkungen sind sie nicht zur aktivierung dieses skills berechtigt"

Hiermee gezicht (ook in het Engels) en vanalles al geprobeerd. Toch maar eens kijken via support.
panterarosso @Fiets18 september 2023 12:35
heb je bij je duitse account ook een duits adres ingevuld?

(bij audible heb ik mezelf op 1600 pensylvania avenue geadresseerd om de us store te kunnen gebruiken)
pepsiblik @panterarosso18 september 2023 12:42
Dus jij bent die ene gast die daar een kamer huurt? :+
panterarosso @pepsiblik18 september 2023 16:08
ja hunter had wel een klerezooi achter gelaten
Fiets @panterarosso18 september 2023 13:01
Was het maar zo makkelijk, alles heeft altijd op Nederlands gestaan. Maar ik denk dat al mijn vragen hier eigenlijk niet bij het nieuws horen :-P
iNFiNiTY- @Fiets19 september 2023 16:43
Via de Alexa app kan je makkelijk de taal aanpassen. Als het Duits blijft kan je via de KINDLE in Amazon je acc omzetten naar Nederland, ik heb zo toen ook me oude Duitse/ Prime omgezet naar de .nl (met Engels)variant. Was al Prime lid voor Nederland aan de beurt was.
Fiets @iNFiNiTY-20 september 2023 10:24
Dat was het! Dank u!
iNFiNiTY- @Fiets20 september 2023 13:44
Top 👍🏻
Greetoz @Fiets18 september 2023 11:27
Ik heb ook een oud duits account en Spotify werkt hier prima..
Deido 18 september 2023 07:12
Leuk speakertje, raar omschreven, bijna alsof de dot niet bestaat, want die heeft precies dezelfde toepassing. Mocht wel wat meer vergeleken worden, want ik zou denken het is niet de upgrade waard van dot g5 naar pop. Maar misschien is dat helemaal niet zo, wordt iniedergeval niet duidelijk uit het artikel, jammer.

Enige wat echt belicht wordt is dat de directie van het geluid anders is.
AuteurOlafWeijers Redacteur @Deido18 september 2023 07:28
Ik heb geen beschikking over een Dot, enkel ervaring in het verleden. Daarom is direct vergelijken lastig en het is niet echt eerlijk en al helemaal niet objectief om een vergelijking op basis van herinnering te doen. Ik heb wel kort met de Dot van een kennis gespeeld in het verleden. Daarbij viel me op dat, ondanks dat de speaker onder een hoek staat, het geluidsbeeld rondom de speaker vrij uniform is. Bij deze speaker is dat duidelijk anders: als je de speaker verdraait, 'draait het geluid mee'.

Een direct vergelijking van de geluidskwaliteit kon ik wel uitvoeren met de Nest Mini, simpelweg omdat ik daar wel over beschik. Daarbij heb ik mijn best gedaan om het geluid over te laten springen van de ene naar de andere speaker met dezelfde track zonder stilte om zo duidelijk de verschillen te kunnen bepalen.

Als ik mijn herinnering van de Dot vergelijk met dit speakertje ontloopt de geluidskwaliteit elkaar niet veel. Ze klinken beide fatsoenlijk, bij de Pop viel me de stevige reproductie van lage tonen op, waardoor ik ook ben gaan voelen aan de behuizing hoeveel deze meeresoneert en vanaf welk volume. Van de Dot kan ik me zo'n moment niet herinneren.
tabashi @Deido18 september 2023 08:39
De Echo Dot 3 biedt een betere geluidskwaliteit en een betere microfoon dan de Echo Pop. Is dus helemaal geen upgrade, maar een downgrade als je het mij vraagt
Deido @tabashi18 september 2023 08:42
Dat is sowieso niet waar, deze drivers van de pop zijn 9mm groter dan een dot gen 4, dus het zou vrij logisch zijn dat deze een diepere bass reproduceren. Wel zijn die van de pop dus directional speakers en de dot Omni directional.

[Reactie gewijzigd door Deido op 22 juli 2024 23:17]

tabashi @Deido18 september 2023 11:34
Geluidskwaliteit is meer dan bass... en ik heb het over de Dot 3, niet 4. Geen idee hoe de 4 klinkt, want die heb ik niet.
Deido @tabashi19 september 2023 14:55
Ik ben redelijk bekend met wat goed klinkt. Ik heb de dot 3 niet meegenomen omdat deze minder klinkt dan de dot 4.
Veel meer detail en helderheid, de dot 3 klinkt dof in verhouding. Ik beschik over beide, en waar ik vind dat beide wat volheid missen, kan een grotere driver zoals in de pop een positief verschil maken in klank in z’n algemeen. Daarnaast heeft de globe formfactor betere akoestiek dan een platte variant zoals de dot gen 3.
iNFiNiTY- @Deido19 september 2023 17:11
Naar een Dot 5th gen gaan is de enige waardevolle upgrade.
SunnieNL 18 september 2023 08:11
Ondersteuning voor muziekservices is beperkt tot Amazon Music Unlimited (9,99 euro per maand) of Apple Music (10,99 euro per maand).
Ik heb al jaren Alexa gekoppeld aan Spotify.
Cryothic @SunnieNL18 september 2023 09:54
Jaren terug had ik een Echo Dot. Die kon je toen wel aan spotify koppelen inderdaad. Alleen moest je daarvoor wel een engels adres opgeven. Anders kon het niet.
Geen idee of dat nog steeds zo is.

Ooit overgestapt op Google vanwege de taal. Maar zodra Amazon met ondersteuning voor Nederlands komt (ik ga er niet meer vanuit...) ga ik denk ik weer naar Amazon terug.
Fireshade @Cryothic18 september 2023 12:37
Dat is al enkele jaren niet meer zo. Ik ben dat niet tegengekomen.
Het enige wat je moet doen is in de Spotify skill inloggen met je Spotify account, en je hebt Spotify op Alexa.
panterarosso @SunnieNL18 september 2023 12:32
en amazon music kun je in nederland niet krijgen volgens mij
Fireshade @SunnieNL18 september 2023 12:40
Inderdaad, vreemd dat de Spotify skill over het hoofd is gezien in deze review.
Ook kan je met de TuneIn skill gewoon Nederlandse radiostations oproepen, zoals Radio 10 e.d.
Tenminste, ik neem aan dat de redactie deze diensten ook als muziekservices beschouwt.
tweakuwe 18 september 2023 07:02
Kan er misschien ook een foto bij in een huiskamer setting om een gevoel te geven van het formaat? Je kan het nu enkel uit de specificaties afleiden enigszins. Zulke studio fotos heb je verder weinig aan O-)

Ik heb zelf wat 3de generatie echo dot speakers en ben daar erg over te spreken, kwa hardware. Destijds voor ~14 euro per stuk gekocht. Amazon heeft vaak hun smart speakers in een flinke aanbieding. Maar sinds ik switchte van Amazon music naar Apple music gebruikte ik ze weinig, dat werkt officieel wel samen maar in de praktijk werkt het voor geen meter. Een tijdje enkel nog als alarm/timer gebruikt die Echo dots, maar iets later heb ik de stekker er maar uit getrokken om stroom te besparen. Het is erg jammer dat ze niet makkelijk te gebruiken zijn als bluetooth speakers zonder gedoe, ook de 3.5mm poort (die deze pop niet heeft) is enkel een uitgang. Jammer want de geluidskwaliteit is voor de prijs erg goed! Maar je haalt bovenal een software product in huis, enkel prima als je in het Amazon ecosysteem zit.
iNFiNiTY- @tweakuwe19 september 2023 16:38
Nee werkt prima met veel third party apparaten/ merken heb zelf deze Dot 5th gen, heb deze Pop terug gestuurd, ik zou als je net wat meer wilt voor die gaan. (Binnenkort weer prime day, kosste me toen 35€.) Elke cent waard.


Geen Pop, wel de Dot, qua aanzicht even +/- even groot.
https://ibb.co/4KpFjTq

[Reactie gewijzigd door iNFiNiTY- op 22 juli 2024 23:17]

pe0mot 18 september 2023 07:41
Mijn ervaring met de Dot is erg positief.
Muziek is ook mogelijk door je Spotify en/of TuneIn te koppelen.
Radio Paradise heeft native ondersteuning.
tabashi 18 september 2023 08:38
Ik kocht onlangs een Echo Pop en moet zeggen dat ik zeer teleurgesteld ben. Ik bezit al zo’n 2 jaar een Echo dot die het prima doet en dacht een Pop erbij te nemen voor in mijn woonruimte… De helft van de tijd reageert het toestel niet of verstaat ie iets anders dan wat er gezegd word. Ook de geluidskwaliteit is slecht. Zeer ontevreden van dit toestel, terwijl de oudere Echo dot 3 het prima doet.
pvt_Joker 18 september 2023 09:17
De Echo Dot is een betere deal naar mijn mening dan deze pop, de Dot heeft namelijk een line out.

Even ter toevoeging, maar Spotify kan er als skill gekoppeld worden aan alle Alexa apparaten. Dit werkt uitstekend maaaar alles wat niet Engels is is lastig om als commando aan te vragen. ( Geen probleem aangezien ik liever ACDC dan Gerard Joling afspeel)
Wij hebben alles op Alexa draaien thuis ( verlichting,deurbel,alarm,speakers, stofzuiger), voornamelijk omdat ik goedkoop een echo kon kopen ( 50€) en deze een ingebouwde Zigbee hub heeft ( dus alle Ikea lampen werken er op).

Alle speakers zijn vaak met Black friday in de aanbieding voor halve prijs.

Ow en mijn ervaring met Alexa in het algemeen is heel positief, de microfoons zijn dusdanig goed dat het soms beetje eng is, zo kan ik de zolder dot vanuit de slaapkamer makkelijk bedienen. Functioneel mis ik niks zonder NL ondersteuning, het is alleen knullig om in het Engels dingen te vragen als vrienden/familie op bezoek zijn. Maar de interactie verloopt heel vloeiend met Alexa zo kun je vervolg commandos aan elkaar linken. Enige wat mist is de Geo awareness, dus dat je bijvoorbeeld kan vragen wat de dichtbijzijnde pizzeria is of tot hoelaat iets open is.

[Reactie gewijzigd door pvt_Joker op 22 juli 2024 23:17]

panterarosso @pvt_Joker18 september 2023 12:31
als je het door hebt is npo radio 1 wel te doen, maar met den haag (en the hague) heeft hij wel moeite

voor de rest is er genoeg mee te doen, werkt goed en je hebt voor elk doel een echo, je hebt de kleinste versie nog onder deze die meer microfoon dan speaker is tot de grote op muziek gerichte en controle paneel achtige
zacht @pvt_Joker18 september 2023 18:49
Ik ben ook overgestapt naar Alexa (van Google). Het grote voordeel van de Dot t.o.v. bijvoorbeeld de Nest Mini is inderdaad de audio-out poort. Mijn Dot zit standaard in mijn soundbar geprikt. En bij Google moest ik regelmatig iets herhalen voor het werkte, of werd de Nest Mini getriggerd door iets op TV, bij Alexa ben ik dat nog niet tegengekomen. Het enige dat ik mis is een fatsoenlijke widget op mijn Android telefoon om o.a. het volume te kunnen regelen.
mcwieger 18 september 2023 09:25
Ik gebruik Alexa nu een jaar of 5 (verschillende generaties Echo Dot) in een opstelling waarbij ik Home Assistant heb gekoppeld via HA Bridge, waarmee een Philips Hue wordt gesimuleerd (dus daar geen cloudkoppeling, maar ik ben me ervan bewust dat Jeff en co natuurlijk alles meekrijgen).

Mijn ervaring is dat de basisfuncties prima werken, als je het simpel houdt (Alexa, turn living room on om de lampen in de woonkamer aan te zetten). Als ik bijvoorbeeld een playlist met muziek op mijn Synology wil afspelen via Sonos, dan moet ik daar omwegen voor verzinnen, aangezien Alexa bepaalde keywords claimt, zoals music en radio. Ik kan dus niet een script oid in Home Assistant aanroepen met de term music erin, omdat Alexa dan zelf een radiostation gaat opzoeken en via de Echo gaat afspelen.

Ik ben gestopt met een aanmaken van routines en groepen e.d. in Alexa zelf: het is meermalen voorgekomen dat die na een update weg waren. Let ook op dat verschillende generaties apparaten niet lekker samenwerken, wat een bekend (maar raar) gegeven is bij Amazon.

Meestgebruikte functie is overigens die van kookwekker (Alexa, set timer six minutes, voor zachtgekookt ;) )
haam @mcwieger18 september 2023 09:32
Als de voice assistant in Home assistant zelf voldoende werkt, zou je nog in de amazon environment blijven hangen?
mcwieger @haam18 september 2023 09:45
Goed punt, heb ik me niet in verdiept. Kun je een Echo inzetten als HA speaker/mic? Of moet je daar weer een nieuw apparaat voor aanschaffen?
haam @mcwieger18 september 2023 09:50
Geen idee, maar ik verwacht niet dat je de input van de microfoon kan rerouten naar HA. Ik ben zelf aan het spelen met een oude telefoon die ik als interface gebruik. Dat werkt redelijk (in het Nederlands).
Ik mis vooral nog de wakeup phrase. Staat volgens mij wel ergens op de timeline dit jaar. Weet niet of dat met de mobiel gaat werken.
Oon 18 september 2023 07:12
Goedkoop? De Nest Mini is regelmatig voor 20-25 euro in de aanbieding, dan zou ik deze toch echt niet goedkoop noemen. Helemaal niet als je meerekent dat Alexa hier in Nederland maar amper werkt, omdat veel van de Amazon diensten hier (nog) niet (helemaal) beschikbaar zijn.
Deido @Oon18 september 2023 07:18
De dot en op den duur ook de pop, is regelmatig in de aanbieding, soms voor minder dan 20 euro. Die vergelijking gaat dan ook niet op, omdat aanbieding prijs is niet msrp.
Oon @Deido18 september 2023 07:50
Dus qua prijs zijn ze hetzelfde, alleen kan de Nest Mini dus in Nederland een stuk meer omdat Amazon in Nederland de helft niet ondersteunt, dan moet je je regio al op het buiten gaan zetten e.d.
AuteurOlafWeijers Redacteur @Oon18 september 2023 07:43
Over aanbiedingsprijzen kan ik niets zeggen. Zolang je de aanbiedingsprijs van de Pop niet weet is het niet eerlijk om die vergelijking te maken. We weten allemaal dat Amazon aardig kan stunten met de prijzen. Dan komt de Pop misschien in de buurt van deze prijs? Ik lees hier van een andere gebruiker die (bij amazon?) Echo Dot speakers heeft gekocht voor 15 Euro, zo goedkoop heb ik de Nest Mini nooit gezien.

De term goedkoop moet je zien in de context van de Echo-productlijn. Als je Alexa gebruikt en van plan bent extra ruimtes te voorzien van spraakassistentie voor meer dekking, kan dat nu voor een tientje minder.
Oon @OlafWeijers18 september 2023 07:52
Ik weet niet wat de bodemprijs van de Nest Mini is, ik heb wel eens een aanbieding voor 16 euro gezien dus dat scheelt zeker geen tientje, de Echo speakers zijn ook niet consequent zo goedkoop.

Maar ik vind de vergelijking in bruikbare features zonder een andere regio/taal in te hoeven stellen belangrijker. Er is weinig dat Google Assistant niet kan in Nederland, maar een heleboel features van Alexa die zijn afgeschermd omdat ze die in Nederland officiëel niet ondersteunen.
Deido @Oon18 september 2023 08:39
Je blijft hameren op de hoeveelheid features en dat de helft mist bij Alexa in Nederland, los van de Engelse taal mis ik hier niets. Ik kan bestellingen plaatsen, mijn ring en al mijn andere domotica besturen. Notities, internet vragen, timers, ik kan niet verzinnen wat ik zou moeten missen. Ik heb hiervoor ook lang Google gehad, en ik hoor graag van jou welke helft van features ik zou moeten missen in dagelijks gebruik. Want ik kom ze niet tegen, ik krijg nimmer een “sorry, I don’t know that, of this feature is not possible in your region”
iNFiNiTY- @Deido19 september 2023 16:57
Dit dus.
Fireshade @Oon18 september 2023 13:59
Goedkoop? De Nest Mini is regelmatig voor 20-25 euro in de aanbieding, dan zou ik deze toch echt niet goedkoop noemen.
Het zal niet de goedkoopste zijn, maar hij is wel goedkoop. Heb je alle alternatieven op een rijtje ook meegenomen? 55 euro is gewoon goedkoop vergeleken met de grote meerderheid van het aanbod.
Tapijtmepper 18 september 2023 08:11
Waarom heeft een slimme speaker 4gb aan werkgeheugen nodig?
jay123 @Tapijtmepper18 september 2023 09:20
Lokaal de stem die hij ontvangen heeft ontcijferen?
sjaak80 @jay12318 september 2023 10:59
Zou het? Ik heb een keer gespeeld met een Echo, en die stuurt letterlijk alles rechtstreeks naar hun cloud. Je kunt daar zelfs alles wat het ding ooit heeft opgevangen terugluisteren.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.