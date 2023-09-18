Goedkoop maar cloudafhankelijk hulpje

Introductie

Samengevat De Amazon Echo Pop is een prima speaker voor zijn prijs, maar biedt voornamelijk waarde door het achterliggende Alexa-smarthomeplatform. Dat platform biedt veel mogelijkheden, maar is niet erg op de Nederlandse markt georiënteerd: Alexa spreekt geen Nederlands. Deert dat je niet, dan heb je aan deze speaker een goede. Het apparaat zelf is klein, maar goed afgesteld en klinkt als een grotere speaker. Hoge volumes hoef je niet te verwachten, maar juist de lage volumestanden zijn uitgebreid regelbaar. Dat is ideaal als je bijvoorbeeld een podcast wil beluisteren om in slaap te vallen of als er iemand anders in dezelfde ruimte slaapt. De speaker oogt leuk, maar het design was af geweest met een voedingskabel in de kleur van de speaker. Voor tweakers met Home Assistant die op zoek zijn naar spraakbediening in een taal die door Alexa wordt ondersteund, is Alexa de overweging waard. Het platform is goed te koppelen aan Home Assistant en de spraakbediening is snel, maar je moet niet fronsen van wat cloudgebruik. Pluspunten Goed geluid

Goed geluid Platform reageert snel

Platform reageert snel Veel lage volumestanden Minpunten Ondersteunt geen Nederlandse spraak

Ondersteunt geen Nederlandse spraak Cloudgebaseerd

Cloudgebaseerd Witte voedingskabel Getest Amazon Echo Pop Prijs bij publicatie: € 54,99 Bekijk product Spraakassistenten zijn voor velen niet meer weg te denken. Je vindt ze overal; met een smartphone van een van de twee bekende smaken heb je er altijd een binnen spreekbereik. Ook in veel huishoudens is een Google Nest Hub, Apple HomePod of Amazon Echo geen zeldzaam gezicht meer. De lage prijs van speakers en displays met spraakassistentie draagt daaraan bij. Je kunt je hele huis vullen met spraakassistenten voor een appel en een ei. Amazon heeft onlangs de Echo-productlijn uitgebreid met een nieuwe, goedkope variant: de Echo Pop, een simpele spraakassistent zonder al te veel opsmuk, maar daar is de prijs ook naar. Met iets meer dan 50 euro bevindt de Pop zich in dezelfde prijscategorie als Amazons Echo Dot. De hardware verschilt wel. Zo is de diameter van de luidspreker van de Pop iets groter en heeft de behuizing een directioneel design. Amazon stuurde ons een Pop op, een mooie kans om de speaker en het achterliggende Alexa-smarthomeplatform te bekijken zoals we dat eerder deze zomer al hebben gedaan met de Homey Pro en Home Assistant. Het Alexa-smarthomeplatform is niet zo uitgebreid wat mogelijkheden betreft als Home Assistant en Homey, en ook nog eens grotendeels afhankelijk van Amazons cloud voor de werking. Dat vinden we niet ideaal voor een uitgebreide set-up, maar er zijn alternatieve constructies mogelijk waarbij je enkel de spraakherkenning overlaat aan Alexa en je eigen smarthomeplatform aan het roer blijft voor de apparaatbediening. In dit artikel kijken we naar de Echo Pop en Alexa als smarthomeplatform. We bekijken hoe de speaker is opgebouwd en hoe hij klinkt. Verder bekijken we de mogelijkheden van het achterliggende platform. Hoe goed werkt de spraakbediening in de praktijk en is Alexa interessant als spraakbedieningsalternatief voor Google Home?

De hardware

De Echo Pop wordt geleverd in een kleine kartonnen verpakking waarvan de buitenkant in kleur bedrukt is. In de doos vinden we de speaker, een netspanningsadapter, en twee boekjes met garantie-informatie en een snellestartinstructie. De behuizing van de Pop is gevormd als een halve, rechtopstaande bol die is gemaakt van stevig plastic met een matte structuur. Het geheel voelt stevig aan en geeft niet mee als je meer kracht op de behuizing uitoefent. De voorzijde is bedekt met een stevig luidsprekerdoek in de kleur van de behuizing. Aan de bovenkant van de bol bevinden zich een lichtbalk, drie knoppen en drie kleine openingen voor de microfoons. Onzichtbaar is de touchknop, die bijvoorbeeld te gebruiken is om een wekker te snoozen. Aan de achterzijde vinden we de voedingsaansluiting. De Pop wordt gevoed met een 12V-adapter met barrelplugaansluiting, waar je het 150cm lange snoer van de netspanningsadapter van 15W inplugt. Onze variant van de Pop is zwart gekleurd, maar de adapter inclusief snoer en aansluiting is wit. Dat contrasteert nogal met de Pop en had mooier gekund. Een rubberen ring onder aan de Pop zorgt ervoor dat het apparaat niet van zijn plek schuift en dat het stevig staat. De binnenzijde Achter het luidsprekerdoek bevindt zich een enkele luidspreker met een diameter van 49,5mm. Deze luidspreker bevindt zich in zijn eigen gesloten behuizing, waarvan de buitenzijde grotendeels bekleed is met metaal. Dit zorgt ervoor dat de speaker wat gewichtiger aanvoelt, maar dient ook een koelfunctie. Het metaal is met een heatpad verbonden met de metalen afscherming van het moederbord en dient zo tegelijk als koelblok voor de processor. Het pcb van de Pop bevindt zich onder de knoppen aan de buitzenzijde. Het MediaTek 8519-hardwareplatform vormt hier het hart. Over dit platform is niets te vinden op de website van de fabrikant, maar andere chipsets uit deze 85xx-serie zijn specifiek ontworpen om spraakassistentie en mediastreamers mee te bouwen. Zo beschikt de chipset bijvoorbeeld over diverse mogelijkheden om microfoons en luidspreker aan te sluiten. Een ander apparaat dat op basis van deze chipset is ontworpen, is de Huawei Sound X, een bluetoothspeaker. Opvallend is dat de 8519-chipset vooralsnog enkel op de productpagina van de Spaanstalige website van Huawei wordt genoemd. Uit de specificaties van Huaweis speaker achterhalen we dat de basis van het Mediatek 8519-platform wordt gevormd door een Arm-Cortex-processor met vijf rekenkernen op maximaal 1,5GHz. Op het pcb zien we dat er 4GB werkgeheugen van Hynix en 4GB flashopslag van Micron aan zijn toegevoegd. Om het 8519-platform een verbinding met de buitenwereld te bieden, heeft Amazon gekozen voor de MediaTek MT7653BSN, een radiochipset met ondersteuning voor Wi-Fi 5 (AC) en bluetooth. Om een luidspreker in beweging te krijgen, heb je een versterker nodig. De Pop is hierom uitgevoerd met de Texas Instruments TAS5805M, een klasse-D-versterker met een maximaal uitgangsvermogen van 45W bij een mono-opstelling zoals in deze speaker het geval is. Deze versterkermodule heeft een signaalprocessor aan boord waarmee de inkomende audio met equalizers, compressors en limiters behandeld kan worden. De luidspreker van de Pop bevindt zich in een krappe behuizing, wat niet ideaal is, met name voor de lage- en middentonen. Met die audiogereedschappen kun je de speaker veel ‘groter’ laten klinken door de negatieve eigenschappen van de behuizing zoveel mogelijk weg te poetsen. Een techniek die inmiddels gemeengoed is bij veel kleine (bluetooth)luidsprekers.

Audiokwaliteit en functies

Als je naar muziek luistert op de Echo Pop, is duidelijk te merken dat de dsp van alles in het werk stelt om de speaker goed te laten klinken, met name op lagere volumes. Op de een-na-laagste volumestand voel je de speakerbehuizing al vibreren door lage tonen. De volume-instelling is ook het vermelden waard. Die is nauwkeurig regelbaar in dertig stappen. In het lage volumegebied is dat fijn, omdat de speaker daardoor heel zacht kan spelen. Als je naar wat achtergrondmuziek luistert tijdens geconcentreerd werken of zachtjes een podcast wil beluisteren terwijl er iemand naast je slaapt, werkt het subliem. Nadelen heeft het ook; als de speaker per ongeluk veel te hard staat, duurt het door de vele stappen lang voordat hij stil is. Van vol volume naar de zachtste stand kost ongeveer negen seconden. Muziek klinkt goed uit dit kleine speakertje. De tijd dat dat verbazend was, ligt al even achter ons, maar het blijft indrukwekkend wat je uit een kleine behuizing kunt halen met wat dsp-technieken. Natuurlijk is het absoluut geen vervanger of competitie voor een fatsoenlijke hifiluidspreker, maar de kwaliteit is absoluut goed genoeg om ruimtes van muziek te voorzien waar je geen complete audio-installatie wil plaatsen. Natuurlijk zijn er limieten; voorbij volumestand 15, in het midden van het bereik, verandert de frequentiebalans in de weergave. De luidspreker heeft op dat moment de grens bereikt om nog luidere lage tonen weer te geven zonder vervorming, maar nog ademruimte voor de weergave van middentonen en hogere frequenties. Die frequentiegebieden worden vanaf dat volumeniveau enkel nog luider weergegeven. Als de speaker op maximaal volume speelt, zal het geluid daardoor niet vervormen. De mate van compressie die op die niveaus wordt toegepast, komt de geluidskwaliteit echter niet ten goede. Vergeleken met de Google Nest Mini-speaker is de Echo Pop een stuk rustiger in het hoog en blijft de balans tussen lage en hoge tonen beter behouden, ook op hogere volumes, waarbij de Nest Mini ronduit schel gaat klinken. Als je van plan bent om veel muziek te gaan spelen, is de Echo Pop de betere speaker van deze twee. Het geluid is wel wat directioneler dan bij andere Echo-speakers. De Echo Dot, het broertje van de Pop, zit ongeveer in dezelfde prijsklasse, maar heeft een bolvorm waarin de luidspreker omhoog uitstraalt. Dat heeft tot gevolg dat hij het geluid meer rondom het apparaat verspreidt. Ook hier zien we voor- en nadelen. Het nadeel is logisch; de luidspreker moet meer gericht worden op de luisterpositie voor de beste ervaring. Het voordeel is dat je met name op laag volume minder snel je omgeving zult storen, opnieuw handig om 's avonds laat naar een podcast te luisteren in bed zonder je bedpartner wakker te houden. Model Echo Pop

(1e gen.) Echo Dot

(4e gen.) Echo Dot

(5e gen.) Echo

(4e gen.) Echo Show 8

(2e gen.) Prijs € 54,99 € 59,99 € 64,99 / € 74,99* € 119,99 € 129,99 Luidspreker-

configuratie Mono

49,5mm Mono

40,5mm Mono

44mm 3-wegstereo

1x 76mm

2x 20mm Stereo

2x 52mm Opmerkingen Geen lijnuitgang 3,5mm-lijnuitgang Geen

lijnuitgang 3,5mm-lijnuitgang Smart display

3,5mm-lijnuitgang *Versie met klokdisplay Trucjes Alexa heeft wat handigheidjes aan boord ten opzichte van de concurrentie. Zo kan het platform zijn antwoorden fluisterend uitspreken als je commando's influistert. Dat is fijn op de stillere en rustige momenten. Ook kun je beide volumeknoppen indrukken om de speaker te laten luisteren zonder hotword. Dat kan fijn zijn als de speaker zichzelf ‘doof’ speelt met luide muziek, waardoor er geen reactie op je commando’s meer is. De Echo-speakers kunnen ook reageren op geluiden als kuchen, piepende apparatuur, een huilende baby of stromend water. Aan die gebeurtenissen kun je in het Alexa-platform een actie koppelen, bijvoorbeeld een notificatie op je telefoon of apparaatacties, zoals het licht inschakelen. De speaker is ook uit te schakelen of, zoals Alexa het zelf noemt, in 'low energy mode' te zetten. Dit doe je door lang op de knop te drukken die de spraakherkenning uitschakelt. Misschien is dat handig als je langere tijd van huis bent, maar je verliest dan wel de detectiefuncties voor stromend water en het piepende alarm van de vriezer. Het kost meer tijd om op de knop te drukken dan om de stekker uit het apparaat te verwijderen dus of deze modus door veel gebruikers in de praktijk geactiveerd wordt, kun je je afvragen.

Het Alexa-platform

De Amazon Echo Pop is onderdeel van het Alexa-smarthomeplatform. Alexa bestaat sinds 2014 en is ontwikkeld als spraakassistent. In de loop der tijd is het platform uitgebreid met routines en skills. Routines zijn automatiseringen die kunnen worden geactiveerd door spraakcommando’s, maar bijvoorbeeld ook door een tijdstip of gebeurtenis rondom een speaker. De automatiseringsmogelijkheden van Alexa zijn vrij uitgebreid, en je kunt ze door de eerdergenoemde skills uitbreiden en verbinden met andere smarthomeplatforms, zoals Home Assistant. Alexa is een cloudgebaseerd platform en dat heeft voordelen. De hardware, zoals de Echo Pop, is enkel een doorgeefluik. Alle denkwerk gebeurt in de cloud. Daardoor kan de hardware goedkoop en taakgericht blijven, maar toch heel geavanceerde functies bieden, zoals spraakherkenning in het geval van de Echo-speakers. Je hoeft daarom geen lokaal platform op te zetten met alle kosten en moeite van dien, en ook het onderhoud en de beveiliging zijn in handen van de fabrikant. Uiteraard heeft een cloudgebaseerd platform ook nadelen. Je bent heel afhankelijk van internet. Niet alleen je spraakherkenning, maar ook de koppeling met andere diensten, zoals je slimmelamp- of wasmachinebediening, vindt plaats in de cloud. Daardoor ben je voor de werking afhankelijk van diverse partijen. Als een platform, en de daaraan gekoppelde diensten, de apparatuur in je huis beheert en daarmee continu op de hoogte is van de status van al je apparaten, deel je een heleboel persoonlijke gebruiksdata met alle betrokken partijen. Uiteraard geven deze partijen aan zorgvuldig om te gaan met deze data en aan alle regelgeving te voldoen, maar dat deze services voor een appel en een ei te gebruiken zijn, geeft wel aan dat die data best wat waard moet zijn voor de platformeigenaren. Je zou denken dat er op dit gebied wat licht gloort aan de horizon met de introductie van Matter, aangezien lokale bediening van apparatuur een verplicht onderdeel is van dit protocol. Als je van cloudgebruik af wil, kom je toch nog steeds bedrogen uit bij platforms, zoals Google Home en Alexa, die daarop gebaseerd zijn. Hoewel beide ook Matter ondersteunen en via wifi of eventueel Thread direct een verbinding maken met je apparatuur, wordt de status daarvan, en daarmee je gebruiksdata, nog steeds gesynchroniseerd met het onlinemoederplatform.

De Alexa-app

Amazon Alexa-hoofdscherm Om de Echo Pop te kunnen gebruiken, ben je genoodzaakt om de Alexa smartphoneapplicatie op je telefoon te installeren. Na het aanmaken van een Amazon-account, als je daar nog niet over beschikt, kom je terecht op de landingspagina van de Alexa-omgeving. Het hoofdscherm is gevuld met maar liefst acht actiekaarten, die je allerlei facetten van het platform tonen en laten instellen, zoals de assistentiefunctie, routines, en koppelingen met je agenda en boodschappenlijstje. Onder in het venster zit de navigatiebalk waarmee je door de verschillende onderdelen van het platform kunt schakelen, zoals de mediafunctionaliteit, apparaatbediening en communicatiemogelijkheden. Apparaatkoppeling Amazon heeft natuurlijk een grote winkel vol met smarthomegoodies, maar in de rol van fabrikant levert het enkel mediaspelers voor het Alexa-platform. Apparatuur van andere fabrikanten wordt ondersteund. Over het algemeen verloopt de communicatie via een cloudkoppeling. Lokale aansturing is in sommige gevallen ook mogelijk. Alle Echo-speakers ondersteunen Bluetoothmesh en Matter via wifi. Sommige duurdere Echo's hebben ook een Thread- en/of Zigbee-radio aan boord. Een groot deel van onze vaste lezers gebruikt Home Assistant. Dit platform is prima te koppelen aan Alexa; de enige voorwaarde is dat je installatie extern bereikbaar is en ssl-ondersteuning biedt door middel van een geldig certificaat. Nadat Home Assistant was toegevoegd, werden er in mijn geval wat willekeurige apparaten aan de favorieten toegevoegd. Misschien is dit om de handigheid van de favorietenfunctie te demonstreren, maar voorlopig lijkt de eerste Alexa-ervaring met name het ongedaan maken en weghalen van een heleboel standaardinstellingen met het doel om overzicht te krijgen in de interface. Automatiseringen Alexa noemt automatiseringen, net als Google, routines. Routines zijn makkelijk in te stellen; je kiest een trigger, stelt een voorwaarde in en selecteert een of meer acties, die daarna moeten worden uitgevoerd. De triggers en voorwaarden zijn redelijk uitgebreid. Je kunt een automatisering starten op basis van zelfgekozen spraakcommando's, een tijdsschema, de status van je domotica-apparatuur en een alarm dat afgaat op een Echo-apparaat. Amazon Alexa-actiemogelijkheden De automatiseringen werken vlot. In een 'race' van Home Assistant tegen Alexa, die allebei een andere lamp schakelden op basis van dezelfde bewegingssensor, mag het geen verbazing wekken dat Home Assistant daarbij altijd won. Alexa bedient alles vanuit de cloud, wat vertraging oplevert, maar er zat tussen de beide reacties nooit meer dan een seconde. Dat is bij bediening van knoppen onhandig, maar bij een bewegingssensor of veel andere automatiseringen waarbij de reactietijd minder van belang is, is daar prima mee te leven. De acties die Alexa kan uitvoeren, blijven niet beperkt tot lampen schakelen. Je kunt muziek afspelen, spraakaankondigingen doen vanaf de speakers, een oproep naar een andere speaker plaatsen, een afspraak toevoegen aan je agenda enzovoort. Mis je een actie, dan is uitbreiding mogelijk met skills. Skills zijn toepassingen van derden waarmee je de functionaliteit van het platform uitbreidt. Zo kun je radio afspelen van de Britse BBC of spraakspelletjes starten. Skills zijn veelal gebaseerd op internationale (media)platforms. Een skill om de Nederlandse NPO Radio 1 te streamen op de speaker, is er bijvoorbeeld niet. Dat is te omzeilen als het platform er wel via een spraakcommando toe te bewegen is om de gewenste actie uit te voeren. Je kunt dit commando dan ook als actie toevoegen in een automatisering, zodat je geen skill nodig hebt. Toch beperkt dit de functionaliteit van het platform voor gebruik op de Nederlandse markt, omdat specifiekere applicaties, zoals het opvragen van de aankomsttijd van de bus of trein, niet worden ondersteund.

Dagelijks gebruik

Als de stem van Alexa je niet bevalt, heb je de keuze uit verschillende andere stemmen, maar ook verschillende accenten en snelheden waarmee wordt gesproken. Je kunt Alexa dus een mannelijke stem geven die Engels praat met een Indiaas accent. De stem doet af en toe vreemde dingen; ik merkte nadat ik de mannelijke stem had gekozen, dat een commando met luide stem de speaker met een vrouwelijke stem deed antwoorden. Ook het hotword, het woord waarmee je Alexa aanroept, is te wijzigen in een aantal andere woorden. De taalkeuze is beperkt tot Engels. Voor veel tweakers zal dat niet zo’n probleem zijn, maar het kan lastig zijn als er Nederlandse woorden in een commando worden opgenomen. Dat gebeurt vaker dan je zou denken, bijvoorbeeld bij het starten van Nederlandse radiostations of nog erger: als je domotica-apparatuur Nederlandse namen heeft. De bediening via spraak werkt snel, zoals we ook al zagen bij de reactietijd van de automatiseringen. Als je (zoals ik) Google Home gewend bent, valt op dat Alexa veel sneller met een antwoord komt nadat je bent uitgesproken. Het platform lijkt minder verwerkingstijd nodig te hebben dan Google. Dat maakt conversaties waarbij de speaker een vraag terug stelt, veel natuurlijker dan bij Google Home. De reactie op piepende apparaten en op kuchen werkt prima. Tijdens het testen reageerde de Echo Pop zowel op mijn gekuch als op een rookmelder die afging. De wasmachine en droger werden gemist, wellicht piepten die te kort of werd de melodie van de wasmachine niet herkend als apparaatnotificatie. Ondersteuning voor muziekservices is beperkt tot Amazon Music Unlimited (9,99 euro per maand) of Apple Music (10,99 euro per maand). Zonder zo’n abonnement kun je ook muziek afspelen, maar dan zul je dat moeten doen vanaf een bluetoothapparaat dat gekoppeld is met de speaker. Als je gebruikmaakt van bluetooth, zijn functies als doorspoelen en pauzeren te bedienen met spraak, maar dan mis je uiteraard de functie om verzoeknummers of afspeellijsten te starten.

Conclusie