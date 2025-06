Kant-en-klaar smarthome in een doosje?

Samengevat De Home Assistant Yellow is een makkelijke manier om in te stappen op het Home Assistant-platform, zeker als je hem koopt inclusief Compute Module, waarop Home Assistant vooraf geïnstalleerd is. De hardware is netjes ontworpen en eenvoudig te ontmantelen als je NVMe-ssd-opslag of een eigen computemodule wil inbouwen. De metalen schroeven van de behuizing hebben een dubbelfunctie als voetjes. Dat zorgt ervoor dat de Yellow makkelijk van zijn plek verschuift en de ondergrond kan bekrassen. De prijs van de Yellow is pittig en de verkrijgbaarheid is op het moment van reviewen ook niet geweldig. Dat wordt hopelijk beter doordat de Compute Module sinds enige tijd weer ruimer beschikbaar is. Pluspunten Open Hardware

Toekomstvast met Thread

Makkelijk te onderhouden Minpunten

Pcb rammelt in behuizing

Weinig USB-aansluitingen Getest Home Assistant Yellow Prijs bij publicatie: € 157,05 Bekijk product

Home Assistant is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de populairste platforms om je huis mee te automatiseren en ook de keuze van veel tweakers. Het platform staat bekend om de uitgebreide apparaatondersteuning, de automatiseringsmogelijkheden en de open opzet van het platform, waardoor je er zelf aan mee kunt bouwen en dingen die je niet aanstaan, kunt veranderen. Ook staat het erom bekend dat de installatie, de inrichting en het onderhoud van het platform niet onderschat moeten worden en tijd in beslag kunnen nemen. Niet lang geleden hebben we gekeken naar de Homey Pro, waarmee je juist heel makkelijk en snel een smarthomeplatform kunt opzetten.

De Home Assistant Yellow is al iets langer op de markt, maar er zijn twee aanleidingen om toch eens goed naar de hardware en het platform te kijken. De Raspberry Pi Compute Module, die de basis vormt van dit apparaat, is lang slecht leverbaar geweest en daardoor ook stevig in prijs omhooggeschoten. Die situatie begint eindelijk weer stabieler te worden, waardoor de basis van de Yellow weer beter en hopelijk wat goedkoper verkrijgbaar wordt in de komende tijd. De tweede aanleiding is mijn vorige review van de nieuwe Homey Pro. Net als de Homey is deze Yellow een (bijna) kant-en-klaar apparaat dat je complete smarthome lokaal kan bedienen, met een actieve community die allerlei extensies ontwikkelt voor het platform.

De ontwikkeling van Home Assistant gaat razendsnel. Wie drie jaar geleden eens naar het platform heeft gekeken en nu nogmaals kijkt, ziet enorme verschillen, zowel in het uiterlijk als wat verder verborgen onder de motorkap. Er wordt duidelijk gewerkt om het platform gebruiksvriendelijker te krijgen. Het wordt dus tijd om naar de Yellow en het Home Assistant-platform te kijken. Maakt de Yellow het voor een beginner op smarthomegebied mogelijk om een heel huis te automatiseren? Wat klopt er nog van de reputatie van een bewerkelijk smarthomesysteem met een drempel nu het als compleet systeem met eigen hardware wordt geleverd? Op die vragen geven we antwoord in dit artikel.