Home Assistant Yellow ondersteunt Raspberry Pi Compute Module 5

De Home Assistant Yellow krijgt in HAOS 14 ondersteuning voor de deze week uitgebrachte Raspberry Pi Compute Module 5. Dat heeft Nabu Casa bekendgemaakt. Installatie werkt alleen via rpiboot en niet via USB 2.0.

Dat komt door verschillen in de firmware van de CM5, meldt Nabu Casa. Nadat HAOS 14 op de CM5 staat, werken de USB 2.0-poorten wel, alleen de installatie is niet mogelijk. Bij een upgrade gaat dat vaak door CM5 erin te zetten, in sommige gevallen is herinstallatie van het besturingssysteem nodig. Raspberry Pi Foundation bracht de CM5 eerder deze week uit. Deze heeft onder meer een snellere soc dan zijn voorganger en ondersteunt USB 3.0.